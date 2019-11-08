العديد من المنظمات تدين ''حملة التحريض والثلب'' التي يتعرّض لها الاتحاد العام التونسي للشغل

Vendredi 08 Novembre 2019
وات - أدانت العديد من المنظمات والجمعيات ما أسمته ب "حملة التحريض والثلب" حسب توصيفها التي يتعرض لها الاتحاد العام التونسي للشغل عبر وسائل الإعلام وفي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
وحذرت المنظمات في بيان لها تلقت (وات) نسخة منه اليوم كل الأطراف من الدخول في دوامة جديدة من العنف اللفظي والمادي وحملات السب والشتم ودعت كل مدعي أن يقدم أدلته حول ملفات الفساد التي تخص أي نقابي، مهما كانت صفته ، إلى القضاء والى الكف عن حشر كل المنظمة في معارك تصفية الحسابات السياسية.
واعربت المنظمات عن مساندتها للمنظمة الشغيلة "التي لعبت دورا وطنيا لعقود" اضافة الى الدور المحوري خلال الثورة ومرحلة الانتقال الديمقراطي حسب توصيفها.
وفيما يلي قائمة المنظمات والجمعيات االموقعة على البيان:
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات • الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية • الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية • الجمعية التونسية للوقاية الايجابية • الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان • اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس • المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية • النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين • جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية • جمعية تفعيل الحق في الاختلاف • جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية دلال
وحذرت المنظمات في بيان لها تلقت (وات) نسخة منه اليوم كل الأطراف من الدخول في دوامة جديدة من العنف اللفظي والمادي وحملات السب والشتم ودعت كل مدعي أن يقدم أدلته حول ملفات الفساد التي تخص أي نقابي، مهما كانت صفته ، إلى القضاء والى الكف عن حشر كل المنظمة في معارك تصفية الحسابات السياسية.
واعربت المنظمات عن مساندتها للمنظمة الشغيلة "التي لعبت دورا وطنيا لعقود" اضافة الى الدور المحوري خلال الثورة ومرحلة الانتقال الديمقراطي حسب توصيفها.
وفيما يلي قائمة المنظمات والجمعيات االموقعة على البيان:
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات • الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية • الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية • الجمعية التونسية للوقاية الايجابية • الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان • اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس • المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية • النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين • جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية • جمعية تفعيل الحق في الاختلاف • جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية دلال
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Par:Momolecool (Belgium )
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