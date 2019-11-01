نسبة تعاطي المخدرات بالوسط المدرسي تبلغ 9,2 بالمائة، حسب دراسة لوزارة التربية

Vendredi 01 Novembre 2019



وات

- كشفت دراسة حديثة قامت بها وزارة التربية في شهر أفريل 2019 ان نسبة تعاطي المخدرات بالوسط المدرسي تبلغ 9.2 بالمائة، مؤكدة ان 1,7 بالمائة من جملة المتعاطين وصلوا الى مرحلة الادمان.وأظهرت الدراسة التي شملت عينة مكونة من 12500 تلميذ بـ 188 مؤسسة تربوية، أن 77 بالمائة من التلاميذ الذين يتعاطون المخدرات بالوسط المدرسي ينتمون الى الفئة العمرية 16 - 18 سنة، وان 78 بالمائة من المتعاطين هم من فئة الذكور، مشيرة الى ان 90 بالمائة من هؤلاء التلاميذ المتورطين ينتمون الى أوساط اجتماعية متوسطة وميسورة.ويتعرض 45 بالمائة من المتعاطين الى العنف اللفظي والمادي خاصة بالوسط المدرسي، حسب ذات الدراسة التي خلصت الى أن 86,3 بالمائة منهم تغيبوا عن الدراسة أكثر من مرة، كما أن 77,6 بالمائة منهم لا يمارسون أي نشاط ثقافي أو رياضي خلال وقت فراغهم.وبين مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية بوزيد النصيري، اليوم الجمعة في ندوة صحفية عقدت بمقر الوزارة حول "الخارطة المدرسية وآفاقها"، أن الوزارة تسعى الى تلافي الاشكاليات التي تجعل التلميذ عرضة الى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في محيط المؤسسة التربوية، وذلك من خلال الحرص على ملء الساعات الجوفاء عبر تطوير الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية في الوسط المدرسي وإحداث مركبات ثقافية تربوية مدرسية.كما تعمل وزارة التربية على مكافحة ظاهرة تزايد نسبة غياب وتغيب المدرسين، وفق ما بينه النصيري لافتا الى ان اجمالي عدد الأيام المهدورة بسبب الغياب بجميع أسبابه سجل خلال السنة الدراسية 2018 - 2019 تراجعا بنسبة 24,8 بالمائة مقارنة بسنة 2017 - 2018