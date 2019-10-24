قابس: إنتاج مليون و15 ألف من مشاتل الأشجار الغابيّة والرعوية ونباتات الزينة

Jeudi 24 Octobre 2019
وات - انعقدت، اليوم الخميس، بمقر ولاية قابس جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات الجارية للاحتفال بالعيد الوطني للشجرة، الذي سينتظم يوم 10 نوفمبر القادم تحت شعار " هيا نغرس شجرة... تونس ديما خضراء".
وتشير المعطيات المقدمة خلال هذه الجلسة، التّي أشرف عليها والي قابس، منجي ثامر، إلى أن دائرة الغابات بالمندوبية الفلاحية بالجهة قامت خلال موسم التشجير الفارط بغراسة 110 هكتارا من مشاتل الأشجار المختلفة بنسبة نجاح بلغت 80 في المائة، فيما قام الخواص بغراسة 54888 شتلة، حققت نسبة نجاح في حدود 48 بالمائة، ذلك وفقما ذكره مندوب الفلاحة، البشير دادي.
كما قامت المؤسسات العمومية، بغراسة 9375 من المشاتل المختلفة، بلغت نسبة نجاحها 60 بالمائة، في حين أنجزت البلديات 4350 من الغراسات المختلفة كانت نسبة نجاحها في حدود 57 بالمائة.
هذا وبلغ انتاج المنابت الـ6 الموجودة بولاية قابس خلال هذا الموسم، مليون و15 ألف شتلة من مشاتل الأشجار الغابية والرعوية ونباتات الزينة، ستخصص 225 ألف شتلة منها للاحتفال بالعيد الوطني للشجرة.
وتمّ التأكيد في هذه الجلسة، على ضرورة مزيد دعم مجهود التشجير وتوفير كل العوامل الكفيلة بانجاح البرامج التي يتم انجازها في هذا المجال، ومن ذلك تعهد مشاتل الأشجار التي يتم غراستها بالري بشكل منتظم.
وتشير المعطيات المقدمة خلال هذه الجلسة، التّي أشرف عليها والي قابس، منجي ثامر، إلى أن دائرة الغابات بالمندوبية الفلاحية بالجهة قامت خلال موسم التشجير الفارط بغراسة 110 هكتارا من مشاتل الأشجار المختلفة بنسبة نجاح بلغت 80 في المائة، فيما قام الخواص بغراسة 54888 شتلة، حققت نسبة نجاح في حدود 48 بالمائة، ذلك وفقما ذكره مندوب الفلاحة، البشير دادي.
كما قامت المؤسسات العمومية، بغراسة 9375 من المشاتل المختلفة، بلغت نسبة نجاحها 60 بالمائة، في حين أنجزت البلديات 4350 من الغراسات المختلفة كانت نسبة نجاحها في حدود 57 بالمائة.
هذا وبلغ انتاج المنابت الـ6 الموجودة بولاية قابس خلال هذا الموسم، مليون و15 ألف شتلة من مشاتل الأشجار الغابية والرعوية ونباتات الزينة، ستخصص 225 ألف شتلة منها للاحتفال بالعيد الوطني للشجرة.
وتمّ التأكيد في هذه الجلسة، على ضرورة مزيد دعم مجهود التشجير وتوفير كل العوامل الكفيلة بانجاح البرامج التي يتم انجازها في هذا المجال، ومن ذلك تعهد مشاتل الأشجار التي يتم غراستها بالري بشكل منتظم.
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Par:ahmed01 (France )
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