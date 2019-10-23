امطار غزيرة ومحليا هامة ليل الاربعاء وغدا الخميس بالشمال وجهة الساحل

Mercredi 23 Octobre 2019
وات - يتميّز الوضع الجوّي بداية من بعد ظهر الاربعاء، بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا بقية الجهات، وفق ما ورد ببلاغ اصدره المعهد الوطني للرصد الجوي.
وتكون هذه الامطار، وفق المصدر ذاته، غزيرة ومحليا هامة أثناء الليل وخلال يوم غد الخميس 24 اكتوبر 2019 بالشمال وجهة الساحل، إذ تتراوح الكميات بين 30 و50 مليمترا وتصل الى 80 مم مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة.
وتهب الرياح قوية قرب السواحل وبالمرتفعات وأثناء ظهور السحب الرعدية، حيث تتجاوز مؤقتا 90 كلم/س في شكل هبّات.
وينتظر ان تنخفض الحرارة بصفة ملحوظة خاصة يوم غد الخميس، حسب المعهد.
وتكون هذه الامطار، وفق المصدر ذاته، غزيرة ومحليا هامة أثناء الليل وخلال يوم غد الخميس 24 اكتوبر 2019 بالشمال وجهة الساحل، إذ تتراوح الكميات بين 30 و50 مليمترا وتصل الى 80 مم مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة.
وتهب الرياح قوية قرب السواحل وبالمرتفعات وأثناء ظهور السحب الرعدية، حيث تتجاوز مؤقتا 90 كلم/س في شكل هبّات.
وينتظر ان تنخفض الحرارة بصفة ملحوظة خاصة يوم غد الخميس، حسب المعهد.
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Par:Biladi2012 (Tunisia )
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