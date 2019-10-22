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عروض فنية متنوعة فى برنامج ''اكتوبر للموسيقى'' بنابل

Mardi 22 Octobre 2019

Mardi 22 Octobre 2019
وات - تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل تظاهرة أكتوبر للموسيقى تحت شعار "نابل تغني" وذلك يومي 25 و26 أكتوبر 2019.

وتتضمن البرمجة المقترحة العديد من العروض الموسيقية والفرجوية، حيث يكون الافتتاح مساء الجمعة 25 اكتوبر بعرض "انا تونسية" لمجموعة Elle يحتضنه فضاء المركب الثقافي نيابوليس بنابل بداية من الساعة السادسة مساء.


وفي التظاهرة عروض أخرى هي عرض "سلاطين الحضرة" في منطقة عين كميشة وعرض موسيقى العالم groupe revolte في منطقة نابل الاحواش، و groupe vnyl بمنطقة نابل المحفر، وعرض الفنان نضال اليحياوي في منطقة نابل القوس.

  
  
     
  
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