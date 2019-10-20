الرابطة الثانية (الجولة الثالثة) - النتائج الكاملة للمجموعة الثانية

Dimanche 20 Octobre 2019



وات

- في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي جرت يوم الاحد : - المجموعة الثانيةالأحد 20 أكتوبر 2019قوافل قفصة - جندوبة الرياضية 2-1الملعب الصفاقسي - جمعية جربة 2-3الرجيش - أمل حمام سوسة 3-0نادي منزل بوزلفة - الملعب القابسي 0-1مستقبل وادي الليل - مستقبل القصرين 1-1امل جربة - مستقبل المرسى 2-0هلال مساكن - الترجي الجرجيسي 0-0النجم الرادسي - ملعب منزل بورقيبة 1-0اولمبيك سيدي بوزيد - سكك الحديد الصفاقسي 1-0مستقبل قابس - سبورتينغ بن عروس 2-1اولمبيك مدنين - جمعية اريانة 1-1الاولمبي الباجي - مستقبل السبيخة 2-1