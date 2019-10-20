الرابطة الثانية (الجولة الثالثة) - النتائج الكاملة للمجموعة الثانية

Dimanche 20 Octobre 2019
وات - في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي جرت يوم الاحد : - المجموعة الثانية
الأحد 20 أكتوبر 2019
قوافل قفصة - جندوبة الرياضية 2-1
الملعب الصفاقسي - جمعية جربة 2-3
الرجيش - أمل حمام سوسة 3-0
نادي منزل بوزلفة - الملعب القابسي 0-1
مستقبل وادي الليل - مستقبل القصرين 1-1
السبت 19 اكتوبر 2019
امل جربة - مستقبل المرسى 2-0
المجموعة الاولى
السبت 19 اكتوبر 2019
هلال مساكن - الترجي الجرجيسي 0-0
النجم الرادسي - ملعب منزل بورقيبة 1-0
اولمبيك سيدي بوزيد - سكك الحديد الصفاقسي 1-0
مستقبل قابس - سبورتينغ بن عروس 2-1
اولمبيك مدنين - جمعية اريانة 1-1
الاولمبي الباجي - مستقبل السبيخة 2-1
الأحد 20 أكتوبر 2019
قوافل قفصة - جندوبة الرياضية 2-1
الملعب الصفاقسي - جمعية جربة 2-3
الرجيش - أمل حمام سوسة 3-0
نادي منزل بوزلفة - الملعب القابسي 0-1
مستقبل وادي الليل - مستقبل القصرين 1-1
السبت 19 اكتوبر 2019
امل جربة - مستقبل المرسى 2-0
المجموعة الاولى
السبت 19 اكتوبر 2019
هلال مساكن - الترجي الجرجيسي 0-0
النجم الرادسي - ملعب منزل بورقيبة 1-0
اولمبيك سيدي بوزيد - سكك الحديد الصفاقسي 1-0
مستقبل قابس - سبورتينغ بن عروس 2-1
اولمبيك مدنين - جمعية اريانة 1-1
الاولمبي الباجي - مستقبل السبيخة 2-1
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Par:Observateur (United States )
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