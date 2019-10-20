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المجلس الوطني لحركة الشعب يناقش تشكيل الحكومة ومسألة المشاركة فيها من عدمها

Dimanche 20 Octobre 2019

Dimanche 20 Octobre 2019
وات - مثلت مناقشة الوضع السياسي العام بالبلاد، وتشكيل الحكومة الجديدة في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، أبرز محاور إجتماع المجلس الوطني لحركة الشعب، المنعقد اليوم الأحد بالعاصمة.

وأفاد نائب رئيس المجلس الوطني للحزب عبد الرزاق عويدات، في تصريح ل (وات)، بأن الأشغال تتركز حول مسألة تشكيل الحكومة والمشاركة فيها من عدمها، مؤكدا أن من ثوابت الحركة "عدم المشاركة في حكومات المحاصصة الحزبية"، من منطلق قناعتها بأن البرنامج الحكومي يتم الإتفاق عليه عبر الحوار.


وقال إنه تم ترحيل نقطتين أخريين كانتا مدرجتين في جدول أعمال المجلس الوطني للحزب إلى اجتماع لاحق، وهما تقييم العملية الانتخابية والوضع الداخلي للحركة وهيكلتها الداخلية والخارجية.

ويشارك في اجتماع المجلس الوطني الذي يستمر يوما واحدا 75 عضوا من بين 132 ، والذي عادة ما تضم أشغاله مائة عضو ينتمون اليه و31 عضوا يشكلون المكتب السياسي للحركة ورئيس لجنة النظام فيها.
وكانت حركة الشعب عقدت مؤتمرها الأول سنة 2017.
وفازت ب 16 مقعدا في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي انتظمت يوم 6 أكتوبر الجاري.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191306

Goldabdo  (Tunisia)  |Dimanche 20 Octobre 2019 à 17h 32m |           
حركة الشعب لا تريد المحاصصة الحزبية. عليها اذا ان تنتظر حتى تفوز بالاغلبية في البرلمان لتحكم بمفردها.



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