افتتاح الدورة السابعة للألعاب العسكرية العالمية بالصين بمشاركة تونس

Vendredi 18 Octobre 2019



وات

- افتتحت، اليوم الجمعة، الدورة السابعة للألعاب العسكرية العالمية، بمدينة ووهان الصينية ، والتي سيتنافس خلالها ما يقرب من 10 آلاف عسكري من 109 بلدا من بينها تونس.وتشارك تونس ب20 رياضيا ينتمون الى المنتخبات الوطنية العسكرية للملاكمة والتايكواندو والعاب القوى والجيدو .وأعلن شي جين بينغ الرئيس الصيني، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية، عن افتتاح هذه الدورة بمركز ووهان للألعاب الرياضية التابع لمدينة ووهان التي ستشهد على مدى الأيام العشرة المقبلة تنافس 9308 جنود من 109 بلدا، في عدد قياسي من المسابقات الرياضية يبلغ 329 في 27 رياضة.وستكون رياضات كرة الريشة وكرة التنس وكرة الطاولة وجمباز الرجال ضمن المنافسات لأول مرة في النسخة الحالية.وتعد دورة الألعاب العسكرية العالمية، التي ينظمها المجلس الدولي للرياضات العسكرية، أكبر حدث رياضي يشمل منافسات في العديد من الرياضات بين العسكريين من مختلف أنحاء العالم.وقال الرئيس الصيني، خلال لقاء عدد من قادة وزارات الدفاع والجيش لدى الدول المشاركة ومسؤولي المجلس الدولي للرياضات العسكرية، قبيل افتتاح الدورة، إن "شعار نسخة هذا العام من الألعاب التي تستضيفها الصين سيكون (المجد العسكري، السلام العالمي)، وهو ما يعبر عن الآمال في أن يظهر الرياضيون من مختلف الدول الروح الرياضية المتمثلة في المثابرة وقوة الرياضة من أجل تبديد شبح الحرب، وربط الاتصالات بين الثقافات المختلفة، وجمع قلوب الشعوب من أجل السلام". وأضاف أن الصين ستسعى جاهدة إلى تحويل دورة الألعاب إلى تجمع دولي للسلام يشجع الجنود على التنافس على أسس عادلة ويعزز التبادلات والتعلم المتبادل بين الثقافات العسكرية المتنوعة.وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الألعاب العسكرية العالمية التي تقام فيها جميع المنافسات بمدينة واحدة، وسيتم استغلال 35 موقعا للألعاب منها 13 موقعا حديث البناء، في حين يوجد 14 موقعا في الجامعات والمعاهد المحلية.ونظمت الدورة الأولى للألعاب العسكرية العالمية في شتنبر 1995 بالعاصمة الإيطالية روما، والثانية في زغرب بكرواتيا (غشت 1999)، والدورة الثالثة في كاتانيا بإيطاليا (دجنبر 2003)، فيما احتضنت مدينة حيدر أباد بالهند الدورة الرابعة (أكتوبر 2007).أما الدورة الخامسة لهذه الألعاب العسكرية العالمية فقد نظمت في ريو دي جانيرو بالبرازيل (يوليوز 2011 )، والدورة السادسة في مونغيونغ بكوريا الجنوبية (أكتوبر 2015)، فيما تقام حاليا الدورة السابعة 2019 بووهان بالصين.