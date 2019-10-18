النادي الافريقي سيستانف قرار معاقبته بثلاث مقابلات دون حضور الجمهور وتغريمه باربعة الاف دينار

Vendredi 18 Octobre 2019
وات - اعلنت ادارة النادي الافريقي انها بصدد إعداد ملف قانوني لاستئناف قرار مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر الجاري والقاضي بتسليط عقوبة بثلاث مقابلات دون حضور جمهور مع خطية مالية قدرها أربعة الاف دينار على النادي معتبرة "ان القرار جانب الصواب وأتى مخالفا لوقائع الأحداث " .
واضافت "انه سيتم ايداع طلب الاستئناف في الاجال القانونية لطلب نقض القرار الابتدائي والحكم بعدم الدعوى في حق النادي.
واضافت "انه سيتم ايداع طلب الاستئناف في الاجال القانونية لطلب نقض القرار الابتدائي والحكم بعدم الدعوى في حق النادي.
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: وزارة الداخلية تؤكد شروعها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ''تعمّد الإساءة أو التشكيك أو نسبة أمور غير صحيحة لهياكلها''