وزارة التربية تستاثر ب60 بالمائة من الانتدابات الجملية المبرمجة لسنة 2020 (مشروع ميزانية الدولة)

Jeudi 17 Octobre 2019
وات - ستستاثر وزارة التربية ب60 بالمائة (4694 انتدابا) من الانتدابات الجملية المبرمجة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020، والمقدر عددها ب7720 انتدابا خصصت لها الدولة ميزانية 188 مليون دينار.
وتتعلق الانتدابات في قطاع التربية، وفق وثيقة مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني، بترسيم 2269 مدرسا من بين المدرسين النواب في التعليم الابتدائي وتخصيص 2235 خطة للناجحين في مناظرة الماجسيتر و70 من خريجي دار المعلمين العليا.
وشددت الحكومة ضمن الوثيقة على عدد من الاولويات من بينها حصر الانتدابات الجديدة على بعض القطاعات الحساسة وكذلك في بعض الاختصاصات الملحة ذات الاولية مشيرة الى ان تغطية الحاجيات المتأكدة ستتم بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات.
وستشمل الانتدابات كذلك وزارة الداخلية (1600 انتداب) ووزارة الدفاع (انتداب 518 من خريجي المدارس العسكرية) ووزارة العدل (588 انتداب السجون والاصلاح) كما سيتم فتح 70 خطة في مدارس التكوين منها 50 بالمدرسة الوطنية للادارة و20 بالمعهد الاقتصاد الجمركي والجبائي.
ويتوقع المشروع تخصيص 19 مليار دينار لنفقات التاجير ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020 اي بزيادة بنسبة 10,9 بالمائة مقارنة بسنة 2019 منها 965 مليون دينار للزيادة في الاجور.
كما ستخصص اعتمادات بقيمة 86 مليون دينار بعنوان ترقية استثنائية لأعوان الصحة والترفيع في منحة الاستمرار ب26 مليون دينار علاوة على 26 مليون دينار بعنوان زيادات أخرى.
وتتعلق الانتدابات في قطاع التربية، وفق وثيقة مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني، بترسيم 2269 مدرسا من بين المدرسين النواب في التعليم الابتدائي وتخصيص 2235 خطة للناجحين في مناظرة الماجسيتر و70 من خريجي دار المعلمين العليا.
وشددت الحكومة ضمن الوثيقة على عدد من الاولويات من بينها حصر الانتدابات الجديدة على بعض القطاعات الحساسة وكذلك في بعض الاختصاصات الملحة ذات الاولية مشيرة الى ان تغطية الحاجيات المتأكدة ستتم بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات.
وستشمل الانتدابات كذلك وزارة الداخلية (1600 انتداب) ووزارة الدفاع (انتداب 518 من خريجي المدارس العسكرية) ووزارة العدل (588 انتداب السجون والاصلاح) كما سيتم فتح 70 خطة في مدارس التكوين منها 50 بالمدرسة الوطنية للادارة و20 بالمعهد الاقتصاد الجمركي والجبائي.
ويتوقع المشروع تخصيص 19 مليار دينار لنفقات التاجير ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020 اي بزيادة بنسبة 10,9 بالمائة مقارنة بسنة 2019 منها 965 مليون دينار للزيادة في الاجور.
كما ستخصص اعتمادات بقيمة 86 مليون دينار بعنوان ترقية استثنائية لأعوان الصحة والترفيع في منحة الاستمرار ب26 مليون دينار علاوة على 26 مليون دينار بعنوان زيادات أخرى.
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Par:charles (France )
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