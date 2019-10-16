دعوة المؤسسات الى تسوية وضعيتها الجبائية في أجل لايتجاوز 15 يوما

Mercredi 16 Octobre 2019



وات

- دعا المركز الوطني لسجل المؤسسات، التابع للادارة العامة للآداءات، الأربعاء، كافة المؤسسات، التي لم تودع تصاريحها الى تسوية وضعيتها الجبائية في أجل لا يتجاوز 15 يوما، ابتداء من الإربعاء 16 أكتوبر 2019، لتفادي القيام بإجراءات إدراج هذه المعطيات بالسجل الوطني للمؤسسات وفتح إجراءات الشطب من السجل.وأوضح المركز، في بلاغ له، أن القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات (خاصة الفصلين 11 و41) قد أوجب التنصيص للعموم بالسجل على الوضعية الجبائية للمؤسسات، التي هي في حالة إغفال، عن إيداع تصاريحها لمدّة 12 شهرا متتالية مع فتح إجراءات الشطب من السجل إذا فاقت هذه المدة 24 شهرا.