فتحي جبال يلتحق بالنادي الصفاقسي وسيواكب المقابلة الودية مع الاتحاد المنستيري

Mercredi 16 Octobre 2019
وات - وصل صباح اليوم المدرب الجديد للنادي الصفاقسي فتحي جبال إلى تونس منهيا تجربته في البطولة السعودية حيث قام بفسخ عقده مع فريق الفتح السعودي ليشرف على الحظوظ الفنية لفريق أكابر كرة القدم للنادي الصفاقسي خلفا للمونتنيغري نيبوشا الذي تمت إقالته منذ أسابيع بعد خروج الفريق من تصفيات كأس الاتحاد الافريقي منذ الدور الأول وأكد رئيس فرع كرة القدم بالنادي الصفاقسي والناطق الرسمي للفريق معز المستيري في تصريح لمندوب وكالة (وات) أن جبال سيواكب المقابلة الودية التي ستجمع الفريق بالاتحاد المنستيري على الساعة الثالثة من مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب مصطفى بن جنات.
ويتكون الإطار الفني المساعد لجبال من المدربين المساعدين عبد الحي بن سلطان وجمال خشارم ومن المعد البدني ناجح الصغير الذي سيلتحق بالمجموعة في القريب العاجل بحسب معز المستيري وبخصوص الصيغة التعاقدية مع المدرب الجديد الذي حصل معه اتفاق مبدئي على الاشراف على المقاليد الفنية للفريق دون تفاصيل، أفاد رئيس فرع كرة القدم بالنادي الصفاقسي أنه سيقع تحديدها بدقة والإعلان عنها رسميا بعد جلسة حوار بين فتحي جبال ورئيس الهيئة المديرة للفريق مساء اليوم الأربعاء أو يوم غد الخميس ويذكر أنه سبق لفتحي جبال أن درب فريق "الأبيض والأسود" نهاية الموسم الماضي لثلاث مباريات نجح خلالها في قيادة الفريق إلى نهائي كأس تونس قبل أن يعود لفريقه الفتح السعودي الذي يعاني هذا الموسم صعوبات حيث يحتل المراتب الأخيرة في ترتيب فرق الدوري الممتاز بالمملكة.
زهو
ويتكون الإطار الفني المساعد لجبال من المدربين المساعدين عبد الحي بن سلطان وجمال خشارم ومن المعد البدني ناجح الصغير الذي سيلتحق بالمجموعة في القريب العاجل بحسب معز المستيري وبخصوص الصيغة التعاقدية مع المدرب الجديد الذي حصل معه اتفاق مبدئي على الاشراف على المقاليد الفنية للفريق دون تفاصيل، أفاد رئيس فرع كرة القدم بالنادي الصفاقسي أنه سيقع تحديدها بدقة والإعلان عنها رسميا بعد جلسة حوار بين فتحي جبال ورئيس الهيئة المديرة للفريق مساء اليوم الأربعاء أو يوم غد الخميس ويذكر أنه سبق لفتحي جبال أن درب فريق "الأبيض والأسود" نهاية الموسم الماضي لثلاث مباريات نجح خلالها في قيادة الفريق إلى نهائي كأس تونس قبل أن يعود لفريقه الفتح السعودي الذي يعاني هذا الموسم صعوبات حيث يحتل المراتب الأخيرة في ترتيب فرق الدوري الممتاز بالمملكة.
زهو
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Par:BABANETTOO (France )
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