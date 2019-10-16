النجم الساحلي/ كريم حقي : لا ارى نفسي قادرا على تنفيذ المشروع الذي جئت من اجله

Mercredi 16 Octobre 2019



وات

- اعلن كريم حقي يوم امس الثلاثاء عن الاستقالة من منصبه كمدير رياضي في النجم الرياضي الساحلي وذلك بعد ايام قليلة على توليه المهمة خلفا لعماد المهذبي .وياتي قرار الاستقالة على خلفية تراجع إدارة النجم الساحلي يوم امس عن إتمام صفقة انتداب المدرب الفرنسي البير كارتيي .وقال حقي في تصريح صحفي " لا ارى نفسي قادرا على تنفيذ المشروع الذي جئت من اجله الى فريق النجم الساحلي " موضحا بالقول "حين تم تعييني مديرا رياضيا طلب مني الرئيس (رضا شرف الدين) مباشرة البحث عن مدرب جديد للفريق خلفا لفوزي البنزرتي باعتبار ان الاطار الفني الحالي (رفيق المحمدي و عماد بن يونس) في مهمة مؤقتة ". وأضاف " قمت بالاتصالات الضرورية خلال فترة توقف نشاط البطولة واجريت بالخصوص مباحثات مع كريستيان غروس وأنطوان كامباوري لكن لم نتوصل إلى اتفاق رسمي بسبب تباين حول المسائل المالية".وافاد " تواصلت مع المدرب الفرنسي البير كارتيي واتفقت معه على تولي المهمة وانا مقتنع تماما بقدرته على النجاح في النجم.لكن المسائل المالية والقانونية بخصوص العقد تبقى من مشمولات رئيس النادي وقد رفض الشرط الجزائي الذي طالب به كارتيي وسقطت الصفقة في الماء " .وختم حقي " لقد قررت الانسحاب لأنني جئت من أجل مشروع متكامل .. وليس من أجل الفوز بمباراة أو اثنتين.ومع ذلك فانا سعيد بخوض هذه التجربة وقد أعود في ظروف أخرى ... ".وقد تسارعت الأحداث صلب النجم الساحلي حيث قررت ادارة الفريق اول امس إعفاء رفيق المحمدي ومساعده عماد بن يونس ومنحت المهمة بشكل مؤقت للمدرب نوفل شبيل الذي كان منتظرا ان يكون مساعدا للفرنسي كارتيي .وقاد نوفل شبيل التدريبات الصباحية للفريق يوم امس قبل أن تقرر إدارة النجم إعادة رفيق المحمدي وعماد بن يونس الى منصبيهما .ويعيش النجم الساحلي منذ فترة على وقع احداث متسارعة حيث اعلن رضا شرف الدين رئيس الفريق يوم 25 سبتمبر الانفصال بالتراضي مع مدرب فريق اكابر كرة القدم السابق فوزي البنزرتي مباشرة على اثر الخروج من الدور السادس عشر لكاس محمد السادس للاندية العربية البطلة امام شباب الاردن.واوضح وقتها ان الهيئة المديرة اتخذت خلال اجتماع عاجل جملة من القرارات الاخرى اهمها قبول استقالات رئيس فرع اكابر كرة القدم مهدي العجيمي والمدير الرياضي عماد المهذبي والكاتب العام عادل غيث الذي تم تعويضه بحمودة بوعزة مضيفا انه تقرر ايضا الدعوة الى عقد جلسة عامة تقييمية واخرى خارقة للعادة انتخابية في ظرف لا يتجاوز غرة نوفمبر المقبل.وتم يوم 3 اكتوبر تعيين الدولي السابق كريم حقي في خطة مدير رياضي .