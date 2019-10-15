توزر: بلدية توزر تنظم لقاءا تشاوريا لرسم ملامح استراتيجية للتنمية المستدامة استئناسا بتجربة بلدية قريزلاند الألمانية

Mardi 15 Octobre 2019
وات - نظمت بلدية توزر، اليوم الثلاثاء، لقاء تشاوريا مع المواطنين ومكونات المجتمع المدني بهدف رسم ملامح استراتيجية للتنمية المستدامة في أفق سنة 2030، وذلك بحضور وفد عن بلدية قريزلاند الألمانية، في إطار مذكرة تفاهم بين البلديتين، من المنتظر ان تتطور مع نهاية العام الجاري إلى اتفاقية توأمة.
وكانت بلدية توزر قد انطلقت منذ جوان 2019، في رسم ملامح هذه الاستراتيجية من خلال تركيز لجنة خبراء تضم ممثلين عن إطارات البلدية وأعضاء المجلس البلدي وكفاءات محلية، وانطلقت اللجنة في تنظيم لقاءات دورية ووضع النسخة الأولية للاستراتيجية بهدف مناقشتها مع المواطنين للنظر في أولويات المواطن وتقديم مقترحاته، الى جانب تطبيق الاستراتيجية وتحويلها الى مخطط عمل واقعي.
وتأتي هذه التجربة التي تخوضها بلدية توزر، بحسب ما أوضحته النائب الأول لرئيس البلدية، وسيلة الهادفي، لصحفية (وات) بالجهة، في إطار الاستئناس بتجربة بلدية قريزلاند الألمانية.
وستتدارس البلديتان في قادم الأشهر مجموعة من المشاريع المشتركة أو التي ستساهم بلدية قريزلاند في تمويلها لفائدة مدينة توزر ومن بينها تحويل منتزه راس العين الى منتزه مائي بيئي، ستستفيد من خلاله بلدية توزر بخبرات ألمانية في مجال تركيز المنتزهات والفضاءات الترفيهية المائية.
وأضافت النائب الأول لرئيس البلدية، أنه تمت مناقشة عدة مواضيع مع المواطنين وممثلي الجمعيات في مجالات متنوعة، على غرار الحكم المحلي والتغيرات المناخية والوضع البيئي والتهيئة العمرانية والبنية التحتية والاستثمار والتنمية المحلية وكذلك مجالات التزود بالماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي والبطالة ودور المرأة في التنمية وخدمات الصحة ووضع الفقر في المنطقة، على أن يتم الاستئناس بمقترحات المشاركين لتعديل النسخة الأولية للاستراتيجية التي أعدتها لجنة الخبراء وإمكانية إضافة محاور فيها.
وكانت بلدية توزر قد انطلقت منذ جوان 2019، في رسم ملامح هذه الاستراتيجية من خلال تركيز لجنة خبراء تضم ممثلين عن إطارات البلدية وأعضاء المجلس البلدي وكفاءات محلية، وانطلقت اللجنة في تنظيم لقاءات دورية ووضع النسخة الأولية للاستراتيجية بهدف مناقشتها مع المواطنين للنظر في أولويات المواطن وتقديم مقترحاته، الى جانب تطبيق الاستراتيجية وتحويلها الى مخطط عمل واقعي.
وتأتي هذه التجربة التي تخوضها بلدية توزر، بحسب ما أوضحته النائب الأول لرئيس البلدية، وسيلة الهادفي، لصحفية (وات) بالجهة، في إطار الاستئناس بتجربة بلدية قريزلاند الألمانية.
وستتدارس البلديتان في قادم الأشهر مجموعة من المشاريع المشتركة أو التي ستساهم بلدية قريزلاند في تمويلها لفائدة مدينة توزر ومن بينها تحويل منتزه راس العين الى منتزه مائي بيئي، ستستفيد من خلاله بلدية توزر بخبرات ألمانية في مجال تركيز المنتزهات والفضاءات الترفيهية المائية.
وأضافت النائب الأول لرئيس البلدية، أنه تمت مناقشة عدة مواضيع مع المواطنين وممثلي الجمعيات في مجالات متنوعة، على غرار الحكم المحلي والتغيرات المناخية والوضع البيئي والتهيئة العمرانية والبنية التحتية والاستثمار والتنمية المحلية وكذلك مجالات التزود بالماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي والبطالة ودور المرأة في التنمية وخدمات الصحة ووضع الفقر في المنطقة، على أن يتم الاستئناس بمقترحات المشاركين لتعديل النسخة الأولية للاستراتيجية التي أعدتها لجنة الخبراء وإمكانية إضافة محاور فيها.
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Par:aziz75 (France )
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