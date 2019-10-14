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العاهل السعودي يهنئ قيس سعيد ''بنيل ثقة الشعب التونسي'' وانتخابه رئيسا جديدا للجمهورية التونسية

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
وات - تلقى الفائز في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، قيس سعيد، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هنأه فيها "بنيل ثقة الشعب التونسي" وانتخابه رئيساً جديداً للجمهورية التونسية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن خادم الحرمين الشريفين، عبر في هذه المكالمة عن تمنياته الصادقة لسعيد بالتوفيق، "ولشعب تونس الشقيق بالتقدم والازدهار"، مؤكدا تطلعه "إلى تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين".


وذكر نفس المصدر أن قيس سعيد عبر عن "شكره وتقديره" للملك سلمان على تهنئته، معربا عن "حرصه على تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين في شتى المجالات".
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1 de 1 commentaires pour l'article 190999

Fessi425  (Tunisia)  |Lundi 14 Octobre 2019 à 21h 16m |           
تحية و تقدير و كل الإحرام لمن يحترم ثورتنا و حريتنا و يقدر أختيار شعبنا في تقرير مصيره و عدم تدخال في شؤوننا الداخلية




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