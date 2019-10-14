العاهل السعودي يهنئ قيس سعيد ''بنيل ثقة الشعب التونسي'' وانتخابه رئيسا جديدا للجمهورية التونسية

Lundi 14 Octobre 2019



وات

- تلقى الفائز في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، قيس سعيد، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هنأه فيها "بنيل ثقة الشعب التونسي" وانتخابه رئيساً جديداً للجمهورية التونسية.وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن خادم الحرمين الشريفين، عبر في هذه المكالمة عن تمنياته الصادقة لسعيد بالتوفيق، "ولشعب تونس الشقيق بالتقدم والازدهار"، مؤكدا تطلعه "إلى تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين".وذكر نفس المصدر أن قيس سعيد عبر عن "شكره وتقديره" للملك سلمان على تهنئته، معربا عن "حرصه على تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين في شتى المجالات".