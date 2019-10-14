ديوان التونسيين بالخارج ينظم تظاهرة احتفالية يوم 25 اكتوبر لفائدة المسنين المقيمين بالخارج

Lundi 14 Octobre 2019



وات

- ينظم ديوان التونسيين بالخارج يوم 25 اكتوبر الجاري تظاهرة احتفالية موجهة لكبار السن من بين الجالية التونسية العائدة الى ارض الوطن بصفة مؤقتة او نهائية، وذلك في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين.وتشمل هذه التظاهرة الاحتفالية، حسب بلاغ صادر عن الديوان، لقاء مع المسنين من كل ولايات الجمهورية بغاية الاستماع إلى مشاغلهم والإجابة على تساؤلاتهم ومواكبة تطلعاتهم فضلا عن التعرّف على ظروف إقامتهم بين أسرهم ومدى اندماجهم في تونس.يشار ان عدد المسنين المقيمين بالخارج والذين تتجاوز اعمارهم 65 سنة يمثلون 8 بالمائة من العدد الجملي للمقيمين بالخارج والبالغ عددهم 1282371 حسب احصائيات سنة 2016.