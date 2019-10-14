قابس: وقفة احتجاجية على خلفية تواصل تعطل المستشفى الجامعي

Lundi 14 Octobre 2019
وات - شارك عدد من نشطاء المجتمع المدني والمواطنين والصناعيين والتجار والمهنيين بجهة قابس، اليوم الاثنين، في وقفة احتجاجية دعا إلى تنظيمها الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على خلفية تواصل تعطل المشاريع الكبرى وفي مقدمتها المستشفى الجامعي ومركز الحروق البليغة المعلن عنهما في المجلس الوزاري المضيق المنعقد بقابس في 25 جوان 2019.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية التي انتظمت أمام مقر ولاية قابس شعارات تؤكد حاجة جهة قابس الى مستشفى جامعي ومركز للحروق البليغة وكلية للطب، واجمعوا في تدخلاتهم على أن الوضع البيئي المتردي الذي تعيشه الولاية يتطلب وجود خدمات صحية جيدة، منتقدين عدم تفاعل الحكومة مع مشاغل المواطنين وعدم معالجة ملفات الولاية الحارقةمهددين بالتصعيد في قادم الأيام.
وحمل كل من النائبين بمجلس نواب الشعب محمد زريق وحسونة الناصفي الحكومة المسؤولية الكاملة في التعطل الحاصل في ملف المستشفى الجامعي ومركز الحروق البليغة، وطالبا بالايفاء بالتعهدات تجاه جهة قابس، واكدوا انه قد تم بذل مساعي عديدة لمعالجة هذا الملف الا أن تفعيل المشروع قد اصطدم بغياب الإرادة السياسية.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية التي انتظمت أمام مقر ولاية قابس شعارات تؤكد حاجة جهة قابس الى مستشفى جامعي ومركز للحروق البليغة وكلية للطب، واجمعوا في تدخلاتهم على أن الوضع البيئي المتردي الذي تعيشه الولاية يتطلب وجود خدمات صحية جيدة، منتقدين عدم تفاعل الحكومة مع مشاغل المواطنين وعدم معالجة ملفات الولاية الحارقةمهددين بالتصعيد في قادم الأيام.
وحمل كل من النائبين بمجلس نواب الشعب محمد زريق وحسونة الناصفي الحكومة المسؤولية الكاملة في التعطل الحاصل في ملف المستشفى الجامعي ومركز الحروق البليغة، وطالبا بالايفاء بالتعهدات تجاه جهة قابس، واكدوا انه قد تم بذل مساعي عديدة لمعالجة هذا الملف الا أن تفعيل المشروع قد اصطدم بغياب الإرادة السياسية.
En continu
- 13:44 صور بألف معنى
- 11:42 الشعب يقود ثورة الصندوق
- Hier 23:18 قيس سعيد و وصية موسى عليه السلام لأخيه هارون
- Hier 23:10 آلاف التونسيين يحتفلون بفوز قيس سعيد
- Hier 22:51 الشاهد يهنئ قيس سعيد بالفوز بالرئاسة
- Hier 22:39 رسالة استعجالية للرئيس قيس
- Hier 22:10 ''حماس'' تهنئ ''سعيد'' على فوزه برئاسة تونس
- Hier 21:59 بشرى أكبر من انتصار قيس سعيد..
- Hier 20:44 السيرة الذاتية لقيس سعيد
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:13
|17:47
|15:17
|12:12
|06:25
|04:59
|
30°
|30°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|30°-23
|27°-20
|24°-19
|26°-18
|27°-20
Follow @babnet_Tunisie
(202 648) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(186 131) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 424) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(125 945) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(121 533) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(113 687) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 88 021) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 85 644) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 82 851) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 75 736) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 68 413) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
( 67 220) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 276) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 65 146) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 039) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 183) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 949) خطير جدا.. C'est très grave
( 57 660) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 56 541) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 403) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
Par:Momolecool (Belgium )
Sur:بشرى أكبر من انتصار قيس سعيد..