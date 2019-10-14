قابس: وقفة احتجاجية على خلفية تواصل تعطل المستشفى الجامعي

Lundi 14 Octobre 2019



وات

- شارك عدد من نشطاء المجتمع المدني والمواطنين والصناعيين والتجار والمهنيين بجهة قابس، اليوم الاثنين، في وقفة احتجاجية دعا إلى تنظيمها الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على خلفية تواصل تعطل المشاريع الكبرى وفي مقدمتها المستشفى الجامعي ومركز الحروق البليغة المعلن عنهما في المجلس الوزاري المضيق المنعقد بقابس في 25 جوان 2019.ورفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية التي انتظمت أمام مقر ولاية قابس شعارات تؤكد حاجة جهة قابس الى مستشفى جامعي ومركز للحروق البليغة وكلية للطب، واجمعوا في تدخلاتهم على أن الوضع البيئي المتردي الذي تعيشه الولاية يتطلب وجود خدمات صحية جيدة، منتقدين عدم تفاعل الحكومة مع مشاغل المواطنين وعدم معالجة ملفات الولاية الحارقةمهددين بالتصعيد في قادم الأيام.وحمل كل من النائبين بمجلس نواب الشعب محمد زريق وحسونة الناصفي الحكومة المسؤولية الكاملة في التعطل الحاصل في ملف المستشفى الجامعي ومركز الحروق البليغة، وطالبا بالايفاء بالتعهدات تجاه جهة قابس، واكدوا انه قد تم بذل مساعي عديدة لمعالجة هذا الملف الا أن تفعيل المشروع قد اصطدم بغياب الإرادة السياسية.