الاتحاد الافريقي ينظم دورة تكوينية حول نشر سلامة وامن الملاعب

Samedi 12 Octobre 2019
وات - ينظم الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) ورشة عمل لأمن وسلامة الملاعب في الفترة من 14-15 أكتوبر بالقاهرة بهدف ضمان أمن وسلامة جماهير ولاعبي ومسؤولي كرة القدم أثناء وبعد المباريات.
وتستمر الدورة التكوينية يومين تحت عنوان "نشر سلامة وأمن الملاعب" ويتم تنظيمها بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) ، وتهدف لتمكين مسؤولي السلامة الوطنية بالجامعات الوطنية الـ54 الأعضاء من المهارات والخبرات والمعرفة بأفضل التجارب الدولية في أمن وسلامة الملاعب.
وسيشارك فيها المكلفون بالأمن والسلامة من كل اتحاد عضو بالاتحاد بهدف تأمين المباريات وضمان سلامة اللاعبين والمسؤولين والجماهير خلال المباريات.
كما تهدف ورشة العمل حسب المنظمين الى تطوير القدرات بين منسقي الأمن في الاتحادات الوطنية الأعضاء وتبادل الآراء والأفكار حول التحديات التي يواجهونها عند القيام بمهامهم و تقديم لوائح الاتحاد الافريقي الجديدة الخاصة بالأمن والسلامة التي يجب تبنيها خلال المباريات
وتستمر الدورة التكوينية يومين تحت عنوان "نشر سلامة وأمن الملاعب" ويتم تنظيمها بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) ، وتهدف لتمكين مسؤولي السلامة الوطنية بالجامعات الوطنية الـ54 الأعضاء من المهارات والخبرات والمعرفة بأفضل التجارب الدولية في أمن وسلامة الملاعب.
وسيشارك فيها المكلفون بالأمن والسلامة من كل اتحاد عضو بالاتحاد بهدف تأمين المباريات وضمان سلامة اللاعبين والمسؤولين والجماهير خلال المباريات.
كما تهدف ورشة العمل حسب المنظمين الى تطوير القدرات بين منسقي الأمن في الاتحادات الوطنية الأعضاء وتبادل الآراء والأفكار حول التحديات التي يواجهونها عند القيام بمهامهم و تقديم لوائح الاتحاد الافريقي الجديدة الخاصة بالأمن والسلامة التي يجب تبنيها خلال المباريات
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Par:karimyousef (France )
Sur: في المناظرة، القروي يُبدع في تقديم نفسه : أنا نبيل 56 سنة قريت على روحي وعملت برشا شركات