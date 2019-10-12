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الداخلية: ثمانية وحدات عائمة طاردت زورق صيد يقل حوالي 110 شخصا بصدد الابحار خلسة

Samedi 12 Octobre 2019

Samedi 12 Octobre 2019
باب نات - تُعلم وزارة الداخلية في بلاغ لها, ان وحدات الحرس البحري توصلت في حدود الساعة العاشرة ليلا من يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 بمعلومات مفادها ان زورق صيد ساحلي يقل حوالي 110 شخصا من مختلف الأعمار منهم نساء ومن جنسيات مختلفة بصدد الابحار خلسة بعد انطلاقه من سواحل صفاقس في اتجاه السواحل الايطالية.

وللغرض تم التنسيق مع النيابة العمومية وتسخير 03 وحدات بحرية عائمة تابعة للإقليم البحري للوسط للحرس الوطني التي باشرت عمليات المطاردة والمتابعة إلى حدود الساعة، حيث رفض الربان الامتثال للتوصيات الوجهة له من قبل هذه الوحدات باستعمال مكبرات الصوت والاشارات البحرية والاتصال المباشر، فضلا عن تعمد المجتازين الذين كانوا على متن هذا الزورق التهديد بالأسلحة البيضاء ورمي المقذوفات الصلبة الموجودة على متنه مما تسبب في تهشيم بلور الخافرة البحرية وإصابة عونين بخدوش.


وبتواصل المجهودات تم تحويل وجهة المركب باتجاه السواحل الجنوبية (جربة) وللغرض تم تعزيز المهمة بوحدات عائمة أخرى ليصل عددها الجملي لثمانية وحدات مع الملاحظ وان حوالي 25 من المجتازين تم إنقاذهم بعد إلقاء أنفسهم في البحر.

تم نقل كل المجتازين المتبقين إلى سطح الخافرات البحرية التابعة للحرس الوطني والسيطرة على ربان الزورق المستعمل في عملية اجتياز المذكورة.

  
  
     
  
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