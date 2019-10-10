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عبير موسي: أوكد أولويات كتلة الحزب الدستوري الحر ستكون تنقيح القانون الانتخابي لأنه كارثي

Jeudi 10 Octobre 2019

Jeudi 10 Octobre 2019
وات - أكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، أن أوكد أولويات كتلة الحزب في الفترة القادمة، ستكون تنقيح القانون الانتخابي، نظرا إلى أنه "قانون كارثي ولا يحترم إرادة الناخبين" وهو ما يستوجب تغييره.

وأبرزت موسي، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بالعاصمة، ضرورة القطع مع السياحة الحزبية حتى يحافظ البرلمان على توازناته، فضلا عن تنقيح قانون الأحزاب والجمعيات، ومتابعة أشغال لجنة التحقيق في تسفير الشباب إلى بؤر القتال، ومواصلة العمل على فتح الملفات المرتبطة بحركة النهضة.


واعتبرت أن حزبها دخل عن جدارة إلى مجلس نواب الشعب، لكن هذا لا يخفي "الإخلالات والخروقات المسجلة خلال العملية الإنتخابية، وهنات القانون الانتخابي الكارثي الذي أظهر محدوديته في هذا الإستحقاق التشريعي"، منتقدة بشدة عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الخارج.

واستنكرت انتهاج مبدأ أكبر البقايا في القانون الانتخابي، الذي منح حزبها 17 مقعدا فقط في البرلمان، رغم إحرازه على المرتبة الثالثة من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها بأكثر من 189 ألف صوت، في المقابل تحصلت قائمات أخرى على عدد أكبر من المقاعد رغم احرازها على عدد أقل من الأصوات، معتبرة أن الانتخابات مخترقة من قبل حركة النهضة، على حد قولها.

كما انتقدت في السياق ذاته، العملية الانتخابية برمتها، حيث اعتبرت أن الانتخابات التشريعية كانت مشوبة بالكثير من الإخلالات والتغاضي عن تطبيق القانون، مؤكدة في هذا الصدد، أن الحزب بصدد درس إمكانية الطعن في نتائج الانتخابات في دائرة القيروان، خاصة مع وجود شبهات كبيرة حول العملية الانتخابية.
وجددت موسي موقفها من التحالفات داخل البرلمان، قائلة "إن كتلة الدستوري الحر لن تتحالف في البرلمان مع الإخوان ومشتقاتهم، وستبقى في المعارضة"، ملاحظة أن كتلة حزبها ستتحاور مع الأحزاب التي لن تتحالف مع حركة النهضة.

أما في ما يخص موقف الحزب الدستوري الحر من الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، أعلنت موسي أن المكتب السياسي لحزبها سيجتمع مساء اليوم لتحديد موقفه بشأن هذه الانتخابات، والطرف الذي سيدعمه.
يذكر أن الحزب الدستوري الحر تحصل على المرتبة الخامسة في الانتخابات التشريعية ب 17 مقعدا، حسب النتائج الأولية التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء أمس الأربعاء.
هند

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 190746

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 17h 13m |           
تنقسها خبرة في السياسة وفي التعددية وهذا ناتج عن المدرسة التجمعية التي لا يملكون منهج سياسي بل العمل لشخص.
فهي لا تعلم ان عدد الكراسي الذي يملكها حزبها لا يسمن ولا يغني من جوع ولا وزن لهم.

Amor2  (Switzerland)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 17h 03m |           
ال 17 نائب يمكن ان تفتتحي بهم نادي ليلي على سبيل المثال و سوف تلقين نجاح باهر لا مثيل له ..
اما انك ستعارضين في البرلمان بمجموعة المعاقين امثالك من النواب فسوف تكونون مهزلة و مسخرة و حصان طروادة مثل الجبهة سابقًا أو البصاص في التأسيسي ..
انشاء يكون الراتب الذي ستتقاضينه من مال الشعب مشؤوم عليك و لعنة تصيبك لانه سيكون مال حرام زقوم ..!!!



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