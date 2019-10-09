العائدات السياحية تتجاوز 4ر4 مليار دينار الى موفى سبتمبر 2019

Mercredi 09 Octobre 2019



وات

- تطورت عائدات تونس السياحية، الى موفى سبتمبر 2019، لتتجاوز قيمتها 4ر4 مليار دينار، أي بارتفاع بنسبة 3ر43 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، وفق بيانات لوزارة السياحة تحصلت عليها (وات)، الأربعاء.وتقدّر هذه الزيادة اذا تم احتساب العائدات السياحية بالأورو بنحو 6ر31 بالمائة (3ر1 مليون أورو) وبنسبة 6ر23 بالمائة اذا تم احتسابها بالدولار الأمريكي (5ر1 دولار).وشهد القطاع السياحي في تونس، السنة الحالية، نسقا إيجابيا فقد تجاوزت العائدات السياحية، خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، العائدات المسجلة طيلة سنة 2018 (نحو 09ر4 مليار دينار).وتطور عدد السياح الوافدين على تونس، موفى سبتمبر 2019، بنسبة 8ر14 بالمائة مقارنة بسنة 2018، ليفوق عدد زوار تونس 2ر7 مليون سائح.وزاد، أساسا، عدد السياح الأوروبيين الوافدين على تونس ليصل عددهم إلى نحو 3ر2 مليون شخصا، في حين قدم 1ر1 مليون تونسي مقيم بالخارج وحوالي 1ر22 ألف سائح من الصين وتوافد 143 ألف سائح من بلدان مختلفة أخرى.واستقبلت تونس، في الفترة ذاتها، 5ر3 مليون سائح من البلدان المغاربية وتصدرت السوق الجزائرية هذه القائمة إثر توافد نحو 2 مليون جزائري الى البلاد.كما قدم 4ر1 مليون سائح ليبي ونحو 66 ألف سائح من بقية البلدان المغاربية.وتطوّر عدد الليالي المقضاة، خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، بنسبة 12 بالمائة لتبلغ 24 مليون ليلة.