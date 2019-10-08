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منوبة: أنصار قائمة مستقلة يقطعون شارع الشهداء بدوار هيشر احتجاجا على نتائج الإنتخابات التشريعية

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
وات - أقدم عدد من أنصار القائمة المستقلة "اتحاد القوى الشبابية"، المترشحة للإنتخابات التشريعية بدائرة منوبة، في حدود السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، على غلق شارع الشهداء بدوار هيشر، وإشعال العجلات المطاطية، احتجاجا على ما اعتبروه "حرمانهم من مقعد بدائرة منوبة"، كانت قد أشارت له بعض القنوات التلفزية استنادا إلى تقارير شركات سبر آراء.

وطالب المحتجون عبر شعارات ولافتات، بإعادة فرز نتائج الإنتخابات والتثبت من حصولهم على مقعد، اعتبره رئيس القائمة، علي بوزوزية، في تصريح لمكتب "وات" بمنوبة، "حقا تم حرمانهم منه، بالتلاعب بالنتائج".


وأضاف أن أعضاء وأنصار القائمة قد نظموا وقفة احتجاجية أمام الهيئة الفرعية للإنتخابات ظهر اليوم لإبلاغ موقفهم من نتائج الإنتخابات، "وعدم اقتناعهم بارتفاع عدد المصوتين من 50 ألفا في حدود الخامسة مساء يوم الاقتراع إلى أكثر من 90 ألفا مع غلق مكاتب الاقتراع".

هذا وقد تدخلت وحدات الحرس الوطني للتفاوض مع المحتجين لإعادة حركة المرور وفض الاحتجاج.

يذكر أن الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة مكنت أعضاء القائمة ظهر اليوم من حق النفاذ إلى نتائج التصويت لفائدة قائمتهم بجميع مراكز الاقتراع والاطلاع عليها.

وكانت رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات، ريم السليتي، قد أبدت في تصريح سابق اليوم لـ(وات)، استغرابها من الحديث عن تلاعب في النتائج، والحال أن عملية الفرز الأولي بمراكز الاقتراع كانت بحضور ممثلي الأحزاب والمراقبين والملاحظين المحليين، والدوليين.
ويشار إلى أن الحاصل الانتخابي بدائرة منوبة بلغ 13001.
428 صوتا، في حين لم تحصل قائمة "اتحاد القوى الشبابية" سوى على 803 من الأصوات.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 190641

AlHawa  (Germany)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 22h 22m |           
توا هاذم ما ينجموش يفرقو بين نتائج سبر آراء و نتائج حساب الأصوات فعليا! هوما يستدلو بما لا يستدل به

Essoltan  (France)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 22h 20m |           
Ils n'ont rien compris , c'est l'Anarchie est toujours l'Anarchie .
On doit accepter malgré nous (ALLAH GHALEB) les petites injustices qui gâchent ces élections très fragiles .



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