عرض ''عروق'' لبدر الدريدي يفتتح الدورة 13 لمهرجان موسيقات بقصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد

Vendredi 04 Octobre 2019



وات

- تقام الدورة الثالثة عشرة لمهرجان موسيقات من 21 إلى 26 أكتوبر الحالي بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" بسيدي بوسعيد.وتسجل هذه الدورة مشاركة ستة بلدان هي تونس والمغرب واسبانيا والنمسا واليونان والسينغال.وتفتتح الدورة بالعرض التونسي "عروق" لبدر الدريدي وهو رحلة بحث في الجذور الموسيقية التونسية خاصة (عروبي، صحراوي، اسطمبالي، ركروكي ... ) والمغاربية عامة (راي ، قناوة) وهي أنماط موسيقية مهددة بالاندثار أمام الأنماط الموسيقية الجديدة التجارية.ويتابع الجمهور، في اليوم الموالي، عرضا من اسبانيا للفنانة " Ana Alcaide"، حيث ستأخذ الحاضرين في رحلة موسيقية تجمع ثلاث ثقافات موسيقية من العصور الوسطى هي الأندلسية والمسيحية وكذلك الايبيرية.وسيكون الموعد يوم 23 أكتوبر مع عرض الثنائي " Paier Valcic" من النمسا.ثم يلتقي الجمهور يوم 24 أكتوبر بالمؤلف والملحن اليوناني " Ross Daly" الذي سيقدم معزوفات موسيقية تقليدية تمتد جغرافيا من شمال غرب إفريقيا إلى الهند.أما سهرة 25 أكتوبر فستخصّص للموسيقى الإفريقية، إذ سيؤثثها الثنائي السينغالي "عمر سوسا" و"سيكو كايتا"، ويحمل العرض عنوان "المياه الشفافة".وتختتم هذه الدورة الثالثة عشرة لمهرجان "موسيقات" بعرض للفنانة المغربية نبيلة معان التي حازت باقتها الموسيقية الأخيرة "دلال الأندلس" عديد الجوائز في المملكة المغربية وخارجها.ويهدف هذا المهرجان الذي تأسس سنة 2006 ، إلى تكريس التنوع الموسيقي والانفتاح على مختلف الألوان الموسيقية العالمية في سياق استراتيجية التثاقف والحوار بين الحضارات.