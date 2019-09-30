تشريعية 2019-القصرين: القائمة المستقلة ''العبور'' تتعهد بالعمل على تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي وخلق فرص حقيقية للتشغيل

Lundi 30 Septembre 2019



وات

- يرتكز برنامج القائمة المستقلة "العبور" المترشحة للإنتخابات التشريعية بالدائرة الإنتخابية القصرين على جملة من الأهداف المتصلة بقطاعات التنمية والتشغيل والإقتصاد والصحة والفلاحة والتي ستعمل القائمة على تحقيقها في حال نيلها ثقة الناخبين، وفق ما ذكره رئيس القائمة رضا الميزوني منصوري ل(وات).وتتمثل أبرز هذه الاهداف، وفق منصوري، في العمل على تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي للجهة مع خلق فرص حقيقية للتشغيل في المناطق الريفية والحدودية والتسريع في إصدار القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة وتفعيل قرارات هيئة الحقيقة والكرامة الخاصة بهذا الملف، إضافة إلى الحد من البيروقراطية المجحفة تجاه باعثي المشاريع وخريجي الجامعات وتسهيل عملية منحهم القروض لإحداث مشاريع والمساهمة في خلق مواطن شغل.وقال بأن قائمته ستبذل قصارى جهدها في حال فوزها لتفعيل القوانين السياسية المنظمة للسلطة المحلية ومساعدة البلديات المحدثة على تحسين جودة خدماتها وتقريبها من المواطن، مع العمل على تحسين مجالات الصحة العمومية بأرياف وأحياء القصرين وإحداث مستشفى جامعي بالجهة، إلى جانب العمل على بعث هياكل لتنظيم القطاع الفلاحي الموسمي والإحاطة بالمرأة الريفية وتعزيز دور الدولة لبعث دور ثقافة وشباب ومركبات رياضية للإحاطة بالشباب المفقر والمهمش.كما تسعى القائمة إلى تسوية ملف عمال منظومة الحضائر تسوية نهائية عبر ترسيمهم في القطاع العام مع دعم مشاريع القوانين المتعلقة بالبحث وإستغلال الثروات الطبيعية والمنجمية وإرساء منطقة للتبادل الحرّ وإيصال الطريق السيارة للولاية وفك العزلة عن المدن والأرياف عبر تحسين البنية التحتية من طرقات ومسالك ريفية إضافة إلى العمل على تفعيل صندوق الكرامة.