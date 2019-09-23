انتخابات تشريعية: نابل 2: قائمة حزب تحيا تونس : اولويتنا تركيز المحكمة الدستورية وتحرير الادارة من القوانين التي تكبلها قرنبالية

Lundi 23 Septembre 2019



وات

- قال رئيس قائمة حزب "تحيا تونس" في الانتخابات التشريعية بدائرة نابل 2، وليد جلاد، قائمته ستعمل، اذا حظيت بثقة الناخبين، على تكوين كتلة نيابية توافقية تدفع من اجل استكمال التاسيس وخاصة تركيز المحكة الدستورية وستعمل على تحرير الادارة من عديد القوانين المكبلة لعملها والتي كانت "عائقا" امام تحقيق جملة من البرامج في الفترة النيابية السابقة وفق تقديره.واشار جلاد، في تصريح ل(وات) على هامش جولة لقائمته بعدد من احياء مدينة قرنبالية في اطار الحملة الانتخابية التشرعية، ان قائمته ستحرص على " استكمال اصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية وعلى فتح ملف المؤسسات العمومية ذات الطابع الانتاجي والنظر فيها حالة بحالة مع العمل على دعم بقية المؤسسات العمومية الحيوية على غرار الستاغ والصوناد.وبين بخصوص المشاغل الجهوية ان قائمته ستولي عناية خاصة لانتظارات المناطق الريفية بدائرة نابل 2 التي تتميز معتمدياتها بطابعها الريفي ومن بينها بالخصوص معتمدية تاكلسة التي تحتل المرتبة 126 في مؤشر التنمية عبر افرادها بامتيازات خصوصوية.وشدد على ان مشروع حزب "تحيا تونس" على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي هو الدفع من اجل بعث شركة لتوزيع المياه "صوناد ريفي" باعتباره الحل الامثل وفق تقديره لاشكاليات المجامع المائية والية لتنظيم تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب.واوضح ان قائمته ستدفع من اجل تعزيز البرامج الخصوصية لتهذيب الاحياء الشعبية وتهذيب التجمعات السكنية الكبرى ومن اجل ايجاد حلول لمشكل السكن الاجتماعي خاصة عبر اعادة توظيف الاراضي الفلاحية المهملة وغير المنتجة مؤكدا الحاجة الى تحيين الخارطة الفلاحية وانجاز مسح للاراضي الدولية وطبيعتها.وابرز ان القائمة ستدافع على ملف "بعث مستشفى جهوي بقرنبالية تتوفر فيه كل الاختصاصات والتجهيزات ليشع على كامل معتمديات الدائرة الانتخابية نابل2 فضلا عن العمل على استثمار قرار مضاعفة ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لتطوير فضاءات ثقافية عصرية ولدعم الحركية الثقافية بالجهة.