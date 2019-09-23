وزير الفلاحة: تونس ستصبح ثاني منتج عالمي لزيت الزيتون بعد اسبانيا بإنتاج يصل إلى 350 ألف طن

Lundi 23 Septembre 2019



وات

- كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، أن تونس ستصبح ثاني منتج عالمي لزيت الزيتون بعد اسبانيا بإنتاج سيصل إلى 350 ألف طن في موسم 2020/2019 وقال الطيب، الاثنين، في تصريح لـ(وات)، على هامش افتتاح المركز الدولي للتكوين في الزيتون وزيت الزيتون بمقر الديوان الوطني للزيت، إن تونس ستبلغ هذه المرتبة للمرة الأولى مشيرا إلى أنها احتلت سابقا مراتب متقدمة جدا حيث جاءت في المرتبة الثانية على مستوى التصدير.وأبرز أن صابة زيت الزيتون للموسم الجديد تعد صابة هامة وستجعل تونس من بين الدول الرائدة في مجال الإنتاج على الصعيد العالمي وتعزز تموقهعا في منظومة زيت الزيتون مشددا على أهمية مواصلة الجهود في مجال تطوير الجودة سيما وانه أمام تونس أسواق عالمية جديدة يتعين اقتحامها.واعتبر الوزير بشان النتائج المتواضعة في مجال النهوض بترويج زيت الزيتون المعلب، أن هناك مجهودات ملموسة في هذا المجال من خلال ارتفاع نسب الترويج إلى أكثر من 15 بالمائة بعد أن كانت لا تتجاوز 4 أو 5 بالمائة في السابق.وبخصوص التفاوض مع الاتحاد الأوروبي للترفيع في حصة تونس في ظل الإنتاج الهام المنتظر للموسم الجديد، أوضح وزير الفلاحة أن المفاوضات لم تنقطع مع الاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع دفاعا على المنتوج التونسي.ومن جهته ابرز الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، شكري بيوض، أن تونس تطمح إلى تصدير حوالي 250 ألف طن في موسم 2020/2019 بعائدات قد تصل إلى 2 مليار دينار.وأشار الى انه تم إلى الآن تصدير لهذا الموسم 140 ألف طن من زيت الزيتون بقيمة 1164 مليون دينار مرجحا أن يرتفع نسق التصدير إلى 160 ألف طن بقيمة 1400 مليون دينار مع نهاية الموسم في موفى نوفمبر 2019 .