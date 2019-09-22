Dimanche 22 Septembre 2019



وات

- أفاد رئيس القائمة المستقلة المترشحة للانتخابات التشريعية عن الدائرة الانتخابية ببن عروس " بن عروس للجميع " عماد الباهي في تصريح لمكتب "وات" ببن عروس اليوم الأحد أن البرنامج الانتخابي للقائمة ينبع من تشخيص ميداني للإشكاليات الحقيقية بالجهة.وأوضح الباهي قائلا " برنامجنا الانتخابي ينبع من تشخيصي ميداني للإشكاليات الحقيقية ببن عروس " لافتا إلى أن أكبر معضلة تعانيها الجهة هي التلوث البحري نتيجة السكب الصناعي والمياه المستعملة على الشريط الساحلي وهو ماحوّل الواجهة البحرية إلى مصدر للتلوث وحرم قرابة 200 ألف ساكن من العيش في محيط سليم وهو ما يدعو حسب قوله إلى وقفة حازمة وإرادة حقيقية لمعالجة هذه المعضلة.واستغرب الباهي من ارتفاع معدل البطالة في الجهة والتي تحتكم على نسيج صناعي متنوع وتنتصب بها 22 منطقة صناعية منها أكبر منطقة صناعية في افريقيا، وهو مايدعو وفق رأيه إلى البحث عن آليات تشبيك جديدة بين الصناعيين والمجامع المهنية تسمح بتشغيلية أكبر وتركز بالخصوص على الاحتياجات الحقيقية لها من اليد العملة المختصة.كما يتضمن البرنامج الانتخابي للقائمة، فض المشاكل العقارية بالجهة والبحث عن آليات أكثر انصافا في توزيع الرصيد العقاري بالجهة وخاصة المقاسم الفلاحية بإعادة توزيعها على الفلاحين الصغار وأصحاب الشهادات العليا إلى جانب فض إشكاليات النقل وتشبيك الخطوط بين كافة المناطق بالجهة.