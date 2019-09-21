القائمة الحزبية ''أمل تونس'' بمنوبة: ''تونس للتوانسة الكل، وهدفنا تثمين المعالم الأثرية والتاريخية بالجهة ثقافيا وتنمويا''

Samedi 21 Septembre 2019
وات - في إطار حملتها الانتخابية للانتخابات التشريعية، تولت القائمة الحزبية "أمل تونس"، التي تتنافس ضمن 26 قائمة حزبية و11 ائتلافية و20 قائمة مستقلة بالدائرة الانتخابية بمنوبة، القيام بأنشطتها الميدانية الهادفة إلى اللقاء المباشر بالمواطنين والتحاور معهم بشأن رؤاها ومقترحاتها بشأن عدد من المسائل السياسية والتنموية.
ووزع أعضاء هذه القائمة وأنصارهم، مساء السبت، على المواطنين بالسوق الأسبوعي بشباو، مطويات الحزب وبيان القائمة الانتخابي، بما تضمنه من وتعهدات ووعود في جميع القطاعات.
وفي هذا السياق، تعهدت القائمة، حسب العضو الثاني بها، شهاب بن رجب (شاب مدير علاقات عامة)، الذي أشرف صحبة رئيسة القائمة، الباحثة فاطمة بن سالم، على توزيع المطويات، بخمسة محاور أساسية تتعلق بالمنظومة الإدارية والفلاحة والنقل والثقافة والصناعة.
ومن تعهدات القائمة، وفق المتحدث، بعث مراكز موحدة لإسداء الخدمات الادارية، وتسوية المشاكل العقارية المتعلقة بالمساكن دون شهادة ملكية، والاعتناء بمشاكل الفلاحين، ومساندة العاملات في القطاع وضمان سلامة تنقلهن، ووضع حد لاستغلالهن على مستوى الأجور.
أما في مجال النقل، فقد تعهدت القائمة بتوزيع الحافلات التوزيع العادل بين المعتمديات، ومضاعفة الرحلات وعدد الرخص المسندة للتاكسي الفردي والجماعي، وتقريب خدمات هذه الوسائل من المناطق النائية.
وأضاف شهاب بن رجب أن القائمة اهتمت بمشاكل القطاع الثقافي في الجهة، والذي يضم أكثر من 40 قصرا ومعلما أثريا غير مستغلة، وذلك بالدعوة إلى الاهتمام بتلك المعالم وتثمينها ثقافيا وتنمويا.
وبخصوص قطاع الصناعة، تعهدت القائمة في برنامجها بالحرص على تمثيل عمال المصانع في رحاب مجلس النواب، وبعث لجان تفقدية لمتابعة وضعياتهم المهنية والتصدي للاستغلال وكل أنماط العمل الهش والأجور المتدنية.
وأشار بن رجب إلى أن القائمة تضم عناصر شابة يحدوها الحماس والرغبة في خدمة الوطن والذود عن حقوق المواطن والدفاع عن كرامته، تحت شعار "تونس للتوانسة الكل".
ووزع أعضاء هذه القائمة وأنصارهم، مساء السبت، على المواطنين بالسوق الأسبوعي بشباو، مطويات الحزب وبيان القائمة الانتخابي، بما تضمنه من وتعهدات ووعود في جميع القطاعات.
وفي هذا السياق، تعهدت القائمة، حسب العضو الثاني بها، شهاب بن رجب (شاب مدير علاقات عامة)، الذي أشرف صحبة رئيسة القائمة، الباحثة فاطمة بن سالم، على توزيع المطويات، بخمسة محاور أساسية تتعلق بالمنظومة الإدارية والفلاحة والنقل والثقافة والصناعة.
ومن تعهدات القائمة، وفق المتحدث، بعث مراكز موحدة لإسداء الخدمات الادارية، وتسوية المشاكل العقارية المتعلقة بالمساكن دون شهادة ملكية، والاعتناء بمشاكل الفلاحين، ومساندة العاملات في القطاع وضمان سلامة تنقلهن، ووضع حد لاستغلالهن على مستوى الأجور.
أما في مجال النقل، فقد تعهدت القائمة بتوزيع الحافلات التوزيع العادل بين المعتمديات، ومضاعفة الرحلات وعدد الرخص المسندة للتاكسي الفردي والجماعي، وتقريب خدمات هذه الوسائل من المناطق النائية.
وأضاف شهاب بن رجب أن القائمة اهتمت بمشاكل القطاع الثقافي في الجهة، والذي يضم أكثر من 40 قصرا ومعلما أثريا غير مستغلة، وذلك بالدعوة إلى الاهتمام بتلك المعالم وتثمينها ثقافيا وتنمويا.
وبخصوص قطاع الصناعة، تعهدت القائمة في برنامجها بالحرص على تمثيل عمال المصانع في رحاب مجلس النواب، وبعث لجان تفقدية لمتابعة وضعياتهم المهنية والتصدي للاستغلال وكل أنماط العمل الهش والأجور المتدنية.
وأشار بن رجب إلى أن القائمة تضم عناصر شابة يحدوها الحماس والرغبة في خدمة الوطن والذود عن حقوق المواطن والدفاع عن كرامته، تحت شعار "تونس للتوانسة الكل".
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Par:tresor (Tunisia )
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