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إحباط تهريب 256 ألف دينار من العملة الاجنبية بمطار تونس قرطاج في اليومين الفارطين

Vendredi 20 Septembre 2019

Vendredi 20 Septembre 2019
وات - أحبطت فرقة تفتيش المسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي، خلال اليومين الأخيرين، سبع محاولات لتهريب مبالغ هامة من العملة الأجنبية إلى الخارج قدرت بـ 5ر38 ألف أورو و3ر47 الف دولار، أي بقيمة جملية تناهز 256 ألف دينار تونسي، حسب ما أورده بلاغ للديوانة التونسية، الجمعة.

وأفاد المصدر ذاته، أنّ المبالغ المذكورة آنفا، ضبطت بحوزة مسافرين كانوا يستعدون لمغادرة تونس إلى وجهات مختلفة.


وتمكّن أعوان نفس الفرقة أثناء تفتيش المسافرين القادمين إلى تونس عبر مطار اسطنبول، مساء الخميس، من كشف عمليتي تهريب لـ280 قرص منشط جنسي نوع "فياغرا" إضافة إلى كميّة هامّة من موادّ التجميل تحمل علامات فاخرة قدّرت قيمتها ب28 ألف دينار.

وبينت الديوانة التونسية، انه تمّ تحرير محاضر حجز في الغرض وإبقاء المخالفين بحالة سراح، وأنّه سيقع تقديم ملفات التتبّع إلى المصالح المختصة.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 189489

Mandhouj  (France)  |Vendredi 20 Septembre 2019 à 19h 00m |           
الديوانة هي روح الأمن القومي. تحية للاعوان.



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