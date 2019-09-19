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الرابطة الثانية - الجولة الاولى - تعيين الحكام

Jeudi 19 Septembre 2019

Jeudi 19 Septembre 2019
وات - تفتتح بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لموسم 2019-2020 يوم السبت 21 سبتمبر الجاري .


وفي ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الإفتتاحية للبطولة:


- المجموعة الأولى :
في جرجيس ترجي جرجيس - النجم الرادسي / الحكم عامر الحرشاني
في مساكن هلال مساكن - سكك الحديد الصفاقسي / الحكم سفيان قطاط
في سيدي بوزيد (دون حضور الجمهور) أولمبيك سيدي بوزيد - الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة / الحكم مراد الجربي
في بن عروس سبورتينغ بن عروس - أولمبيك مدنين / الحكم مجدي بلحاج علي
في قابس مستقبل قابس - مستقبل السبيخة / الحكم علي الورهاني
في باجة الأولمبي الباجي - جمعية أريانة / الحكم حمدي السعودي -


المجموعة الثانية :
في قفصة قوافل قفصة - جمعية جربة / الحكم عبد اللاوي فرج
في رجيش مستقبل رجيش - مستقبل المرسى / الحكم اسامة رزق الله
في حمام سوسة أمل حمام سوسة - نادي منزل بوزلفة / الحكم وليد المنصري
في صفاقس ( ملعب 2 مارس) الملعب الصفاقسي - مستقبل القصرين / الحكم اشرف الحركاتي
في جندوبة جندوبة الرياضية - مستقبل وادي الليل / الحكم باديس بن صالح
في ميدون جربة أمل جربة - الملعب القابسي / الحم خالد قويدر

  
  
     
  
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