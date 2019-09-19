الرابطة الثانية - الجولة الاولى - تعيين الحكام

Jeudi 19 Septembre 2019



وات

- تفتتح بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لموسم 2019-2020 يوم السبت 21 سبتمبر الجاري .وفي ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الإفتتاحية للبطولة:في جرجيس ترجي جرجيس - النجم الرادسي / الحكم عامر الحرشانيفي مساكن هلال مساكن - سكك الحديد الصفاقسي / الحكم سفيان قطاطفي سيدي بوزيد (دون حضور الجمهور) أولمبيك سيدي بوزيد - الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة / الحكم مراد الجربيفي بن عروس سبورتينغ بن عروس - أولمبيك مدنين / الحكم مجدي بلحاج عليفي قابس مستقبل قابس - مستقبل السبيخة / الحكم علي الورهانيفي باجة الأولمبي الباجي - جمعية أريانة / الحكم حمدي السعودي -في قفصة قوافل قفصة - جمعية جربة / الحكم عبد اللاوي فرجفي رجيش مستقبل رجيش - مستقبل المرسى / الحكم اسامة رزق اللهفي حمام سوسة أمل حمام سوسة - نادي منزل بوزلفة / الحكم وليد المنصريفي صفاقس ( ملعب 2 مارس) الملعب الصفاقسي - مستقبل القصرين / الحكم اشرف الحركاتيفي جندوبة جندوبة الرياضية - مستقبل وادي الليل / الحكم باديس بن صالحفي ميدون جربة أمل جربة - الملعب القابسي / الحم خالد قويدر