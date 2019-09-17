قابس: تواصل غياب لأنشطة في الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية

Mardi 17 Septembre 2019
وات - لاتزال الأنشطة الانتخابية غائبة في نطاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية في قابس رغم انطلاق الحملة منذ يوم السبت الفارط.
وبخصوص تعليق صور وبيانات القائمات الانتخابية المترشحة لهذه الانتخابات لم يقم إلا عدد قليلا من هذه القائمات بعملية التعليق في الأماكن المخصصة لذلك.
يشار الى أن عدد القائمات الانتخابية المترشحة للانتخابات التشريعية يبلغ بالدائرة الانتخابية بقابس 32 قائمة تتوزع الى 18 قائمة حزبية و8 قائمات مستقلة و6 قائمات ائتلافية.
وبخصوص تعليق صور وبيانات القائمات الانتخابية المترشحة لهذه الانتخابات لم يقم إلا عدد قليلا من هذه القائمات بعملية التعليق في الأماكن المخصصة لذلك.
يشار الى أن عدد القائمات الانتخابية المترشحة للانتخابات التشريعية يبلغ بالدائرة الانتخابية بقابس 32 قائمة تتوزع الى 18 قائمة حزبية و8 قائمات مستقلة و6 قائمات ائتلافية.
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Par:lechef (Tunisia )
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