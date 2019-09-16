تطاوين: سيف الدين مخلوف بالمرتبة الاولى بالدائرة الانتخابية

Lundi 16 Septembre 2019



وات

- أنهت الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة تطاوين، بعد منتصف نهار اليوم الاثنين، أشغالها ونشرت النتائج المتعلقة بها وذلك بعد استكمال عمليات الفرز والتثبت.وقد أسفرت عمليات الفرز عن فوز سيف الدين مخلوف، مرشح الائتلاف الوطني بالمرتبة الاولى وذلك بنسبة 76ر24 بالمائة، يليه عبدالفتاح مورو عن حركة النهضة، بنسبة 46ر24 بالمائة، ثم محمد المنصف المرزوقي عن حزب الارادة، بنسبة 81ر14 بالمائة.فيما تحصل المرشح المستقل قيس سعيّد على نسبة 21ر12 بالمائة ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي على نسبة 13ر02 بالمائة.يشار الى أن عدد 35518 ناخبا وناخبة أدوا واجبهم الانتخابي من جملة 88264 مرسما بالسجلات الانتخابية، أي بنسبة 24ر40 بالمائة من مجموع المسجلين.