أريانة : عمر منصور يتعهد بالعمل على ''إعادة النظر في المنظومة الدستورية التي تكبل آداء رئيس الجمهورية''

Vendredi 13 Septembre 2019
وات - عبر المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، عمر منصور، عن استعداده "لفرض علوية القانون وإحلال الأمن وإرساء العدالة في كامل ربوع البلاد مع إعادة النظر في المنظومة الدستورية التي تكبل آداء رئيس الجمهورية وتكريس ثقافة العمل والانضباط بما يمكن تونس من تحقيق النقلة النوعية المرجوة ".
وأضاف منصور، خلال اجتماع عام عقده اليوم الجمعة بمنتزه بئر بلحسن باريانة في إطار حملته الانتخابية، أن "تونس تستحق تضافر جهود كل أبنائها لتحقيق التنمية الشاملة واستعادة موقعها بين بلدان العالم كواحة للأمن والسلام "، داعيا الناخبين الى التوجه الى صناديق الاقتراع لاختيار الأفضل لمستقبل ابنائهم والأقدر على المحافظة على كرامتهم وكرامة الأجيال القادمة".
واستعرض عمر منصور جملة تعهداته كمترشح للانتخابات الرئاسية، ومن بينها دعم الخصوصية التونسية في مختلف المجالات وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة وتحسين القدرة الشرائية للمواطن ومكافحة الاحتكار والتهريب وتكريس ثقافة العمل والانضباط والعناية بالشباب وكبار السن والمراهنة على الرقي والمعرفة والثقافة والعلم وتكريس مبدإ الاحترام والندية في العلاقات الدولية وارساء مقومات السيادة الوطنية وعلوية القانون.
وأضاف منصور، خلال اجتماع عام عقده اليوم الجمعة بمنتزه بئر بلحسن باريانة في إطار حملته الانتخابية، أن "تونس تستحق تضافر جهود كل أبنائها لتحقيق التنمية الشاملة واستعادة موقعها بين بلدان العالم كواحة للأمن والسلام "، داعيا الناخبين الى التوجه الى صناديق الاقتراع لاختيار الأفضل لمستقبل ابنائهم والأقدر على المحافظة على كرامتهم وكرامة الأجيال القادمة".
واستعرض عمر منصور جملة تعهداته كمترشح للانتخابات الرئاسية، ومن بينها دعم الخصوصية التونسية في مختلف المجالات وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة وتحسين القدرة الشرائية للمواطن ومكافحة الاحتكار والتهريب وتكريس ثقافة العمل والانضباط والعناية بالشباب وكبار السن والمراهنة على الرقي والمعرفة والثقافة والعلم وتكريس مبدإ الاحترام والندية في العلاقات الدولية وارساء مقومات السيادة الوطنية وعلوية القانون.
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Par:slimene (France )
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