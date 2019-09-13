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منجي الرحوي يعبر بمنوبة عن مخاوفه من استعمال المال السياسي والسمسرة بالأصوات للتأثير على نتيجة الانتخابات

Vendredi 13 Septembre 2019

Vendredi 13 Septembre 2019
وات - عبر منجي الرحوي، مرشح حزب الجبهة الشعبية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، عن مخاوفه من استعمال المال السياسي والسمسرة بالأصوات للتأثير على نتيجة الانتخابات، مؤكدا أنه باستثناء المال السياسي ليس لديه أي تخوف من أن يصوت التونسيون بصورة حرة، وهو ما شجعه على المضي قدما في هذا الاستحقاق بملئ الثقة في النفس، حسب تعبيره.

وفي تصريح لمكتب (وات) بمنوبة، اثناء قيامه بحملته الانتخابية اليوم الجمعة بمنطقة منوبة الوسطى، أعرب الرحوي عن استيائه من ورود أنباء حول تكليف اشخاص من قبل أحد الاحزاب الكبرى، بتوزيع مبالغ مالية من فئة الخمسين دينارا بمسقط رأسه غار الدماء بجندوبة وبعديد الارياف والمناطق الحدودية، للتأثير على الناخبين في محيط مكاتب الاقتراع وشراء أصواتهم.
واعتبر أن الشباب والمرأة ومختلف الشرائح قد انخرطوا في هذا المسار الديمقراطي ليقولوا كلمتهم وينتخبوا الأقدر على الحفاظ على المكاسب وايجاد الحلول الواقعية لمعضلة التشغيل والفقر، والأحرص على تحقيق احلامهم والأقرب الى الفئات المهمشة والمضطهدة والجهات الداخلية.


واختتم الرحوي حملته بولاية منوبة بزيارة منطقتي منوبة الوسطى ودوار هيشر، أين التقى بالمواطنين والتجار بعدد من المحلات وتبادل معهم أطراف الحديث حول مشاغلهم وتطلعاتهم .

  
  
     
  
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