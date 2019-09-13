فيصل دربال: متفائلون بالخروج من القائمة الخاضعة لمجموعة المالي ''غافي'' وتونس استعدت لمغادرة هذه القائمة

Vendredi 13 Septembre 2019
وات - أبدى مستشار رئيس الحكومة فيصل دربال ، الجمعة ، تفاؤله بشأن نتائج زيارة مرتقبة يؤديها وفد من مجموعة العمل المالي "غافي" الى تونس ، يومي 16 و17 سبتمبر 2019 ، للحسم في مسالة سحب تونس من قائمة الدول الخاضعة لمراقبة المجموعة .
وقال دربال في تصريح له ، عقب مغادرته لاجتماع عقد بمقر البنك المركزي التونسي وخصص لمتابعة هذا الملف ، "بعد الوفاء بجميع الالتزامات التي تم التعهد بها لمجموعة العمل المالي "غافي "، نرغب في الخروج مع تقييم مشرف من هذه القائمة وقد خططنا لكل شيء".
وأضاف ، " لقد قام وفد من "غافي "، التي تتولى مراجعة وتطوير تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بزيارة تونس يومي 22 و 23 أوت 2019 في اطار عملية بيضاء ، تمت في نفس ظروف الزيارة الرسمية والتي ستجري الاسبوع المقبل وقد سمحت العملية البيضاء لنا بتقييم استعداداتنا وإجراء التعديلات اللازمة " .
وأردف دربال قائلا " لقد تم تخصيص العديد المجالس الوزارية المضيقة لدراسة ملف الخروج من هذه القائمة ، عقد آخرها يوم 10 سبتمبر 2019 وشارك فيها كل الوزراء والمسؤولين الذين لهم علاقة بالملف ، انه الملف الذي خصصنا له اكبر عدد من هذه المجالس".
وتابع " الاجتماع الذي عقد بمقر البنك المركزي التونسي ، اليوم الجمعة ، أفضى الى تحيين الملف مع الفريق التونسي المسؤول عن المناقشات مع مسؤولي فريق العمل المالي ويمكني أن أؤكد لكم أننا على استعداد ".
ولفت الى ان نتائج الزيارة ستعرف عند اكتمالها في 17 سبتمبر 2019 ، لكن الكشف عنها رسميا سيكون خلال شهر اكتوبر 2019 خلال اجتماع الجمعية العامة لمجموعة "غافي ".
وقال دربال في تصريح له ، عقب مغادرته لاجتماع عقد بمقر البنك المركزي التونسي وخصص لمتابعة هذا الملف ، "بعد الوفاء بجميع الالتزامات التي تم التعهد بها لمجموعة العمل المالي "غافي "، نرغب في الخروج مع تقييم مشرف من هذه القائمة وقد خططنا لكل شيء".
وأضاف ، " لقد قام وفد من "غافي "، التي تتولى مراجعة وتطوير تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بزيارة تونس يومي 22 و 23 أوت 2019 في اطار عملية بيضاء ، تمت في نفس ظروف الزيارة الرسمية والتي ستجري الاسبوع المقبل وقد سمحت العملية البيضاء لنا بتقييم استعداداتنا وإجراء التعديلات اللازمة " .
وأردف دربال قائلا " لقد تم تخصيص العديد المجالس الوزارية المضيقة لدراسة ملف الخروج من هذه القائمة ، عقد آخرها يوم 10 سبتمبر 2019 وشارك فيها كل الوزراء والمسؤولين الذين لهم علاقة بالملف ، انه الملف الذي خصصنا له اكبر عدد من هذه المجالس".
وتابع " الاجتماع الذي عقد بمقر البنك المركزي التونسي ، اليوم الجمعة ، أفضى الى تحيين الملف مع الفريق التونسي المسؤول عن المناقشات مع مسؤولي فريق العمل المالي ويمكني أن أؤكد لكم أننا على استعداد ".
ولفت الى ان نتائج الزيارة ستعرف عند اكتمالها في 17 سبتمبر 2019 ، لكن الكشف عنها رسميا سيكون خلال شهر اكتوبر 2019 خلال اجتماع الجمعية العامة لمجموعة "غافي ".
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Par:Fessi425 (Tunisia )
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