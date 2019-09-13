الياس الفخفاخ يؤكد في سيدي بوزيد أنه سيركز على الجانب الاقتصادي نظرا لخبرته في هذا المجال

Vendredi 13 Septembre 2019



وات

- أكد الياس الفخفاخ، المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عن حزب التكتل الديمقراطي من اجحل العمل والحريات، خلال زيارة أداها اليوم الجمعة الى مدينة سيدي بوزيد في إطار حملته الانتخابية، أن ما يميز برنامجه الانتخابي هو تركيزه على الجانب الاقتصادي نظرا لخبرته في هذا المجال.وشدد الفخفاخ، على الى تونس في حاجة اليوم الى تغيير المنوال التنموي لأن الثورة قامت من أجل الحرية والكرامة، وهو ما يتطلب رجال اقتصاد ذوي خبرة وتجربة ودراية بدواليب الدولة، وهو ما يتوفر لديه كمترشح للانتخابات الرئاسية.وبين انه يؤمن بالديموقراطية والعدالة الاجتماعية لتأسيس الجمهورية الثانية، وباحترام الحريات وحقوق الانسان واستقلالية القضاء والمساواة بين جميع المواطنين وملائمة جميع القوانين للدستور.ولاحظ أن الشباب اليوم أصبح فاقدا الامل، وهو ما يتطلب العمل على توفير مقومات الاندماج للجميع في الدورة الاقتصادية دون أي شكل من اشكال التمييز والاقصاء، بالإضافة الى التوزيع العادل للثروة وتطوير المرافق العمومية واسداء خدمات ادارية ذات جودة.وقد تضمنت زيارة الفخفاخ الى مدينة سيدي بوزيد جولة بسوق المدينة وساحة البوعزيزي، أين التقى بعدد من المواطنين وشرح لهم اهم النقاط التي تضمنها برنامجه الانتخابي واستمع الى مشاغلهم.