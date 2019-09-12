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الشاهد يدعو في بنزرت إلى الكف عن التجاذبات السياسية والثلب

Jeudi 12 Septembre 2019

Jeudi 12 Septembre 2019
وات - دعا المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها يوسف الشاهد في تصريح اليوم الخميس، خص به مراسل (وات) ببنزرت خلال اجتماع مضيق مع انصار واطارات حزبه بمناسبة زيارته عشية اليوم لمدينة بنزرت الى الكف عن التجاذبات السياسية وما وصفه بالثلب والشتم ،والتركيز على العمل والبرامج التي تنفع المواطنين وتطور البلاد.

وقال إنه اعتمد في حملته الانتخابية على الاتصال المباشر مع عموم المواطنين والاهالي بمختلف مناطق الجمهورية ووجد في مختلف تلك المناطق مواطنين ركلهم عزم على العمل ومتفاؤلون بالمستقبل وفق تعبيره.


وذكر أن برنامجه الانتخابي مبني على كيفية تجاوز الاشكاليات ومواصلة الاستقرار الامني وتعزيزه من اجل دفع الاستثمار وتوفير مكامن الشغل، ودعم الاستقرار الاجتماعي .

يشار إلى ان المترشح يوسف الشاهد كان في برنامجه العام الاشراف مساء اليوم على اجتماع شعبي بفضاء ساحة 13 جانفي في محيط المرسى القديم ببنزرت لكنه الغاه في اخر لحظة لاسباب بقيت مجهولة.

  
  
     
  
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