تونس تفوز بافضل فيديو ترويجي للسياحة في القارة الافريقية خلال الاشغال الرسمية للجلسة العامة للمنظمة العالمية للسياحة

Jeudi 12 Septembre 2019



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- فازت تونس ، الخميس ، في مسابقة أفضل فيديو ترويجي للسياحة في القارة الإفريقية وذلك خلال الأشغال الرسمية للجلسة العامة للمنظمة العالمية للسياحة.وفازت المكسيك ، في هذه المسابقة، عن القارة الامريكية و الهند عن قارة آسيا والمحيط الهادي و اليونان والبرتغال عن القارة الأوروبية ومصر عن الشرق الأوسط.وكانت تونس تحصلت، مع بداية اجتماعات الجلسة العامة للمنظمة العالمية للسياحة ، على مقعد في المجلس التنفيذي للمنظمة نظرا لدورها في تطوير السياحة في المنطقة.وستشغل تونس، هذا المقعد لمدة 4 سنوات ، علما وان 11 بلد افريقي ترشح لهذه العضوية لتكون ضمن 6 بلدان سيمثلون القارة الإفريقية في المكتب التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة.ومثل تونس في هذه الاجتماعات التي يحضرها وزارء السياحة بمختلف دول العالم الى جانب 350 مشارك ، وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي .وكان الطرابلسي تطرق في اطار "المنتدى الرفيع المستوى حول السياحة الطبية والصحية" المنتظم ضمن أشغال الجلسة العامة للمنظمة إلى "واقع السياحة الإستشفائية بتونس".وعرفت السياحة التونسية انتعاشة خلال سنة 2019 في ظل توقعات حكومية لاستقطاب زهاء 9 ملايين سائح وغدت هذه الانتعاشة عدة وجهات من بينها السياح الوافدين من البلدان المجاورة الى جانب الاسواق التقليدية واستعادة السوق البريطانية .