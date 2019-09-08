منجي الرحوي يقدم ملامح برنامجه الانتخابي في قابس

Dimanche 08 Septembre 2019
وات - قال منجي الرحوي مرشح حزب الجبهة الشعبية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها إنه سيعمل في صورة فوزه في هذا الاستحقاق الانتخابي على أن تكون تونس بلدا للتقدم والتطور، وتتحقق فيها الحرية وكرامة العيش والأمن المائي والصحة اللائقة للمواطنين، ويكون فيها التعليم والثقافة رافدا للتنمية.
وبين الرحوي في حملته الانتخابية التي قادته اليوم الأحد الى أسواق مدينة قابس أن لرئيس الجمهورية من الصلاحيات ما يمكنه من النهوض بأوضاع البلاد، مشيرا الى أن العيش في بيئة سليمة يعد من الحقوق الأساسية للمواطن، وأنه من حق أهالي قابس معالجة معظلة التلوث التي تعيشها هذه المدينة منذ وقت طويل.
وعرف في حملته الانتخابية ببرنامجه الانتخابي والذي من بين محاوره العمل على تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي وذلك بالمحافظة على الثروات الوطنية وشفافية استغلالها وضمان حق الأجيال القادمة .
كما أكد الرحوي في هذا البرنامج التزامه ببلورة خطة وطنية شاملة للحرب على الإرهاب تتظافر فيها الأبعاد العسكرية والأمنية والاجتماعية والثقافية والتربوية وتكشف الحقائق في ملفات الاغتيالات والتسفير الى بؤر التوتر والجهاز السري ومحاسبة المتورطين فيها.
والتزم بتفعيل كل الاليات الدستورية المخولة لرئيس الدولة من مبادرات تشريعية وترؤس المجالس الوزارية وطلب استفتاء الشعب اذا ما اقتضى الأمر ذلك وتمثيل الدولة بما يتوافق مع المصالح العليا للوطن والشعب.
وبين الرحوي في حملته الانتخابية التي قادته اليوم الأحد الى أسواق مدينة قابس أن لرئيس الجمهورية من الصلاحيات ما يمكنه من النهوض بأوضاع البلاد، مشيرا الى أن العيش في بيئة سليمة يعد من الحقوق الأساسية للمواطن، وأنه من حق أهالي قابس معالجة معظلة التلوث التي تعيشها هذه المدينة منذ وقت طويل.
وعرف في حملته الانتخابية ببرنامجه الانتخابي والذي من بين محاوره العمل على تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي وذلك بالمحافظة على الثروات الوطنية وشفافية استغلالها وضمان حق الأجيال القادمة .
كما أكد الرحوي في هذا البرنامج التزامه ببلورة خطة وطنية شاملة للحرب على الإرهاب تتظافر فيها الأبعاد العسكرية والأمنية والاجتماعية والثقافية والتربوية وتكشف الحقائق في ملفات الاغتيالات والتسفير الى بؤر التوتر والجهاز السري ومحاسبة المتورطين فيها.
والتزم بتفعيل كل الاليات الدستورية المخولة لرئيس الدولة من مبادرات تشريعية وترؤس المجالس الوزارية وطلب استفتاء الشعب اذا ما اقتضى الأمر ذلك وتمثيل الدولة بما يتوافق مع المصالح العليا للوطن والشعب.
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Par:lechef (Tunisia )
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