التركيبة الجديدة للكتل النيابية

Jeudi 22 Août 2019
وات - أعلن عبد الفتاح مورو رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، المخصصة للنظر في تعديل القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء،عن استقالة احمد السعيدي وحافظ الزواري من كتلة الائتلاف الوطني والطيب المدني من كتلة نداء تونس .
وبهذه الكيفية تصبح تركيبة الكتل كالأتي :
/ كتلة حركة النهضة : 68 / كتلة الائتلاف الوطني : 43 / كتلة حركة نداء تونس : 26 / كتلة الحرة لحركة مشروع تونس : 15 / الكتلة الديمقراطية : 12 / كتلة الولاء للوطن : 10 / كتلة الجبهة الشعبية :9 / غير المنتمين إلى كتل : 34
وبهذه الكيفية تصبح تركيبة الكتل كالأتي :
/ كتلة حركة النهضة : 68 / كتلة الائتلاف الوطني : 43 / كتلة حركة نداء تونس : 26 / كتلة الحرة لحركة مشروع تونس : 15 / الكتلة الديمقراطية : 12 / كتلة الولاء للوطن : 10 / كتلة الجبهة الشعبية :9 / غير المنتمين إلى كتل : 34
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Par:Nouri (Switzerland )
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