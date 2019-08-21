زهاء 43 ألف عائلة من ولاية المهدية يمكنها الانتفاع بتكفل الدولة بجزء من ديون العائلات تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز

Mercredi 21 Août 2019



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- أعلن الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي ، الاربعاء، ان حوالي 43 ألف عائلة محدودة الدخل أو معوزة بولاية المهدية يمكنها الاستفادة من اجراء حكومي مؤقت لتسديد جزء من المتخلدة بذمتها لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.وأوضح الراجحي، الذي أشرف على اجتماع اللجنة الجهوية لضبط قائمة العائلات المنتفعة بهذا الاجراء أن الدولة ستتكفل بـ40 بالمائة من ديون هذه العائلات والتي لم يتسن دفعها قبل 15 جويلية 2019 علما وأن هذا الاجراء سينتهي مفعوله بتاريخ 15 سبتمبر 2019 وأنه إجراء ظرفي لن يتكرر" على حد قوله .وبين الراجحي ان من كل من تتوفر فيه الشروط التقدم لعمدة أو معتمد مكان إقامته والاستظهار بثلاث فواتير كهرباء لم يتم خلاصها (دون أن تتجاوز 200 واط) ببطاقات الضمان الاجتماعي التي تثبت تصنيفه ضمن العائلات المعوزة أو محدودة الدخل.وضبط المنشور الحكومي عدد 16 المؤرخ في 11 جويلية 2019 طرق انتفاع العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بتكفل الدولة بـ40 بالمائة من ديون المواطنين تجاه الستاغ بعد إعداد قائمة في هذه العائلات من قبل لجنة جهوية أحدثت للغرض ويترأسها والي المهدية.