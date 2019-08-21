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تونس ستطلق بداية من شهر سبتمبر 2019 موقع واب جديد تحت عنوان ''طاقتنا'' لمزيد تحسين الشفافية في القطاع الطاقي (توفيق الراجحي)

Mercredi 21 Août 2019

Mercredi 21 Août 2019
وات - أعلن الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي ، الاربعاء، ان تونس ستطلق ، بداية من شهر سبتمبر 2019 ، موقع واب يحمل اسم "طاقتنا .تي ان " لمزيد تحسين الشفافية في المجال الطاقي حسب ما أفضت إليه مخرجات الحوار الوطني حول الطاقة .

واضاف الراجحي، في تصريح ادلى به لـ(وات )، على هامش زيارته الى ولاية المنستير، ان هناك نسخة أولية لمجلة المحروقات التي تتواصل عملية مراجعتها إذ وقع الاستعانة بمكتب خبراء في المجال ".
وبين ان المراجعة شملت آليات اسناد رخص التنقيب وطرق تقاسم الأرباح وقد تنص هذه المجلة على إحداث وكالة للتعديل الطاقي تشرف على الأسعار والإنتاج ويكون لها دور رقابي وتحفيزي علما وان هذا النوع من المؤسسات يوجد في دول اخرى .


وافضى الحوار الوطني حول الطاقة إلى ضرورة زيادة العرض الطاقي، والترفيع من الطاقات المتجددة، والتحكم في الطلب الطاقي وترشيده، وتحسين الشفافية والحوكمة في الطاقة .
واكد الراجحي في ذات السياق ان تونس متقدّمة في مجال الإصلاحات الهيكلية على مستوى القوانين من ذلك قانون البنوك وقانون مناخ الأعمال وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسجل المؤسسات وقانون المؤسسات الناشئة.

  
  
     
  
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