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الهلال السوداني يرفض تمديد عقد المدرب التونسي نبيل الكوكي

Mercredi 21 Août 2019

Mercredi 21 Août 2019
وات - أعلن نادي الهلال السوداني عدم تمديد عقد المدرب التونسي نبيل الكوكي، الذي انتهى امس الثلاثاء على ان يواصل المدرب العام صلاح محمد ادم الاشراف على الفريق خلال المرحلة القادمة.
وجاء على الصفحة الرسمية للهلال على الفايسبوك ان " نادي الهلال السوداني اعلن وبصورة رسمية عدم رغبته في تمديد عقد المدرب التونسي نبيل الكوكي، الذي أكمل يوم الثلاثاء فترة تعاقده مع نادي الهلال".

وتقرر أن يواصل المدرب العام صلاح محمد آدم مهام الإشراف الفني على فريق الكرة خلال المرحلة المقبلة التي سيلعب فيها الهلال أمام ريون سبورت الرواندي يوم الأحد المقبل في إياب الدور التمهيدي لمسابقة رابطة ابطال افريقيا وكذلك أمام الوصل الإمارتي يوم 30 اوت الجاري في إياب الدور الاول للبطولة العربية.

وكان الهلال السوداني انهزم امس امام الوصل الاماراتي بهدفين لصفر في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

  
  
     
  
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