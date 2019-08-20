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تهيئة شارع عبد العزيز الكامل بالبحيرة: غلق اتجاه السير أمام العربات القادمة من وسط العاصمة ابتداء من 24 أوت إلى 14 سبتمبر

Mardi 20 Août 2019

Mardi 20 Août 2019
وات - أعلنت شركة البحيرة للتطهير والإستصلاح والاستثمار، الثلاثاء، أنه اطار استكمال تهيئة شارع عبد العزيز كامل، سيقع غلق إتجاه السير أمام العربات القادمة من وسط العاصمة والقاصدين البحيرة 1 وذلك بداية من يوم السبت 24 أوت 2019 إلى غاية السبت 14 سبتمبر 2019.
وتدعو الشركة، في بلاغ أصدرته، كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر مع التخفيف في السرعة واحترام الإشارات المرورية المركزة للغرض.


  
  
     
  
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