ميناء حلق الوادي: حجز 12 كيلوغراما ''زطلة'' بحوزة مسافر فرنسي الجنسية قادم من ميناء جنوة الإيطالي

Mardi 20 Août 2019



باب نات







- تم أمس حجز 120 صفائح ''قنب هندي'' تزن قرابة 12 كلغ، تمّ الكشف عنها بواسطة أجهزة التفتيش بالأشعة.وبحسب بلاغ للديوانة اشتبه أعوان الديوانة المختصّون في وجود أجسام داخل عجلة احتياطية لسيارة تحمل ترقيم أجنبي و بإخضاعها للتفتيش الدقيق من قبل مصلحة تفتيش المسافرين تمّ العثور على المادّة المخدرة.وباستنطاق المشتبه به صاحب السيارة اعترف بوجود شخص تونسي ينتظره خارج الميناء لتسلم البضاعة، فتمّ بالتنسيق مع إدارة الأبحاث الديوانية نصب كمين، أسفر عن إلقاء القبض على شخصين تونسيي الجنسية كانا في انتظار المشتبه به.تمّ بعد استشارة النيابة العمومية الإحتفاظ بالأطراف الثلاثة وإحالتهم لإدارة الأبحاث الديوانية قصد مزيد البحث والتحرّي.وبحسب نفس البلاغ تنقل المدير العام للديوانة يوسف الزواغي إلى ميناء حلق الوادي للإشراف عن كثب على سير هذه العملية النوعية.