Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Khadouha Bi9aoulihom  

ميناء حلق الوادي: حجز 12 كيلوغراما ''زطلة'' بحوزة مسافر فرنسي الجنسية قادم من ميناء جنوة الإيطالي

Mardi 20 Août 2019

Mardi 20 Août 2019
باب نات - تم أمس حجز 120 صفائح ''قنب هندي'' تزن قرابة 12 كلغ، تمّ الكشف عنها بواسطة أجهزة التفتيش بالأشعة.
وبحسب بلاغ للديوانة اشتبه أعوان الديوانة المختصّون في وجود أجسام داخل عجلة احتياطية لسيارة تحمل ترقيم أجنبي و بإخضاعها للتفتيش الدقيق من قبل مصلحة تفتيش المسافرين تمّ العثور على المادّة المخدرة.





وباستنطاق المشتبه به صاحب السيارة اعترف بوجود شخص تونسي ينتظره خارج الميناء لتسلم البضاعة، فتمّ بالتنسيق مع إدارة الأبحاث الديوانية نصب كمين، أسفر عن إلقاء القبض على شخصين تونسيي الجنسية كانا في انتظار المشتبه به.



تمّ بعد استشارة النيابة العمومية الإحتفاظ بالأطراف الثلاثة وإحالتهم لإدارة الأبحاث الديوانية قصد مزيد البحث والتحرّي.

وبحسب نفس البلاغ تنقل المدير العام للديوانة يوسف الزواغي إلى ميناء حلق الوادي للإشراف عن كثب على سير هذه العملية النوعية.

  
  
     
  
cadre-1263e0470265d0a95ac4cda2be5bffdb-2019-08-20 06:20:15






0 de 0 commentaires pour l'article 187648



Présidentielles 2019
En continu

الثلاثاء 20 أوت 2019 | 19 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:40 19:07 16:07 12:30 05:40 04:06
26°
 35° % 78 :الرطــوبة
تونــس 24°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
35°-2435°-2335°-2435°-2536°-26
  • Avoirs en devises
    17160,1

  • (19 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,17969 DT        1$ =2,86823 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 août)   572,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566281107|187648 446|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires