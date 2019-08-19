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رئاسية 2019: مجلس هيئة الانتخابات يتابع مسألة التزكيات البرلمانية للمترشح حاتم بولبيار في انتظار قرار القضاء بشأنها

Lundi 19 Août 2019

Lundi 19 Août 2019
وات - أفاد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، بأن مجلس الهيئة تداول خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين، بخصوص مسألة التزكيات البرلمانية التي تقدم بها المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، حاتم بولبيار.

وأوضح البرينصي في تصريح، مساء الاثنين، لـ(وات)، أن المجلس قرر "متابعة هذه المسألة في انتظار ما سيقرره القضاء بشأنها"، مشيرا إلى أن هيئة الانتخابات تلقت من ماهر المذيوب، عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة العالم العربي وبقية دول العالم، شكوى يؤكد فيها أنه قام بتزكية واحدة للمترشح للرئاسيات المقبلة، إلياس الفخفاخ، كما نفى قطعيا أن يكون قد قام بتزكية مترشح ثان، هو حاتم بولبيار.


وكان المذيوب قد تقدم عبر محاميه بشكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد بولبيار، وطالب بفتح بحث في الغرض من أجل جرائم التزوير ومسك و استعمال مدلس، طبقا لفصول المجلة الجزائية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم 14 أوت الجاري، عن قبول ملفات 26 مترشحا من أصل 97 أودعوا لديها ملفات ترشحهم للسباق الانتخابي الرئاسي السابق لأوانه، كما تولت الهيئة يوم السبت 17 أوت ، نشر التزكيات البرلمانية التي تقدم بها عدد من المترشحين (11 مترشحا).
ووفق روزنامة هذه الانتخابات، ستعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمقبولين للمشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي في أجل اقصاه يوم 31 أوت الجاري، بعد النظر في مختلف الطعون.
وستنطلق الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019 يوم 2 سبتمبر المقبل.

  
  
     
  
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