سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية بالمستشفى الجهوي للمطالبة بايجاد حل جذري لجهاز المفراس المعطب وللقطاع الصحي ككل

Lundi 19 Août 2019



وات

- نفذ عدد من اهالي مدينة سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية بالمستشفى الجهوي، طالبوا فيها بتحسين وضع القطاع الصحي وإيجاد حل جذري لمشكل جهاز المفراس "السكانار" المعطب منذ أشهر.ورفع المحتجون شعارات تطالب بضرورة تطوير القطاع ودعمه بأطباء الاختصاص وتوفير مختلف التجهيزات المتطورة التي من شأنها ان تحسّن الخدمات لفائدة المواطن، وطالبوا بالالتزام العاجل بتحسين وضع القطاع لضمان الحق في الصحة ومنع نزيف الوفيات ومنح الفرصة للمواطن للتمتع بالخدمات الصحية العمومية والقطع مع اثقال كاهله بالنفقات المشطة في القطاع الخاص.من جانبه، اوضح المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد محمد الزاهر الأحمدي في تصريح لمراسل (وات) بخصوص المفراس، انه ينتظر جلب القطعة المعطبة فيه من الخارج لاصلاحه، وتسعى مختلف الاطراف المتدخلة على مستوى مركزي وجهوي الى ايجاد حل عاجل للاشكال.