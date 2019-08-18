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تونس تمتلك مدينة ذكية واحدة ضمن سوق عالمية وعربية متسارعة النمو والتأثير

Dimanche 18 Août 2019

Dimanche 18 Août 2019
وات - تمتلك تونس مدينة ذكية واحدة وفق تقرير نشره صندوق النقد العربي، الأحد، حول المدن الذكية في العالم العربي، في وقت تشير فيه البيانات الى أن حجم سوق المدن الذكية سيرتفع الى 717 مليار دولار بحلول 2023 .

وأضاف التقرير، الذي ورد على شكل موجز سياسات تحت عنوان "المدن الذكية في الدول العربية: تجارب مستوحاة من التجارب العالمية "، ان التمويل والاطار التنظيمي والقانوني يشكلان اهم التحديات التي تواجه هذا المجال.
وتصدرت الامارات قائمة الدول العربية في المدن الذكية (5 مدن) تليها السعودية وقطر (3 مدن لكل منهما) والاردن والعراق (مدينتين لكل دولة) في حين تمتلك كل من الكويت وتونس وسوريا مدينة ذكية واحدة لكل منهما.


ويقوم مفهوم المدينة الذكية على توفر البنية التحتية التقنية والتطبيقات الذكية والاندماج المجتمعي في المنظومة الذكية علما وان بعض المدن العربية تمتلك مقومات للتحول الى مدن ذكية مثل الخدمات الادارية والحداثة.

ولاحظ التقرير ان الحكومات تنفق موارد طائلة للتحول الى المدن الذكية وانه يوجد توجه متزايد للشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم تمويل هذا التحول.

وتشير التوقعات الى ان حجم سوق المدن الذكية المقدر حاليا بنحو 308 مليار دولار سيتضاعف خلال السنوات المقبلة علما وان سنغافورة تتصدر قائمة الدول الذكية عالميا تليها نيويورك وتاتي ابو ظبي (الامارات) على راس قائمة الدول الذكية العربية .

وتتوفر في العالم العربي 24 مدينة ذكية من مجموع 115 مدينة رئيسية في الدول العربية مما يشكل 21 بالمائة من اجمالي المدن العربية وفق بيانات صندوق النقد العربي.

  
  
     
  
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