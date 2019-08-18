Radio Babnet Tunisie On Air: Fayza Ahmed - Taal Weshof  

الخطوط التونسية: تأخيرات في بعض رحلات عودة حجيج تونس الميامين من البقاع المقدسة

Dimanche 18 Août 2019

Dimanche 18 Août 2019
وات - أفادت الخطوط التونسية اليوم الأحد أن بعض رحلات العودة الخاصة بحجيج تونس الميامين القادمين إلى تونس من البقاع المقدسة ستشهد تأخيرات وذلك نظرا للضغط الذي تعيشه حاليا المطارات السعودية بسبب كثافة الحركة الجوية خلال موسم الحج.

وأضافت الخطوط التونسية في بلاغ لها اليوم أن توقيت وصول الرحلات المعنية بالتأخير سيكون حسب التوقيت المحلي كالآتي:


وصول الرحلة عدد TU5002 (جدة – تونس) بتاريخ اليوم 18 أوت 2019 على الساعة 5 مساء عوضا عن الساعة 07 و 55 دق صباحا

وصول الرحلة TU5006 (جدة – المنستير ) يوم غد الاثنين 19 أوت 2019 على الساعة 5 صباحا عوضا عن الساعة 23 و 10 دق من تاريخ اليوم 18 أوت 2019

  
  
     
  
cadre-996c0ecbfecc1777366cc953b9751d0e-2019-08-18 13:20:58






0 de 0 commentaires pour l'article 187571



Présidentielles 2019
En continu

الأحد 18 أوت 2019 | 17 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:43 19:09 16:08 12:30 05:39 04:04
33°
 33° % 46 :الرطــوبة
تونــس 24°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
33°-2437°-2437°-2536°-2535°-24
  • Avoirs en devises
    17089,3

  • (16 août)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,19080 DT        1$ =2,85504 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 août)   567,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566133487|187571 537|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires