الخطوط التونسية: تأخيرات في بعض رحلات عودة حجيج تونس الميامين من البقاع المقدسة

Dimanche 18 Août 2019



وات

- أفادت الخطوط التونسية اليوم الأحد أن بعض رحلات العودة الخاصة بحجيج تونس الميامين القادمين إلى تونس من البقاع المقدسة ستشهد تأخيرات وذلك نظرا للضغط الذي تعيشه حاليا المطارات السعودية بسبب كثافة الحركة الجوية خلال موسم الحج.وأضافت الخطوط التونسية في بلاغ لها اليوم أن توقيت وصول الرحلات المعنية بالتأخير سيكون حسب التوقيت المحلي كالآتي:وصول الرحلة عدد TU5002 (جدة – تونس) بتاريخ اليوم 18 أوت 2019 على الساعة 5 مساء عوضا عن الساعة 07 و 55 دق صباحاوصول الرحلة TU5006 (جدة – المنستير ) يوم غد الاثنين 19 أوت 2019 على الساعة 5 صباحا عوضا عن الساعة 23 و 10 دق من تاريخ اليوم 18 أوت 2019