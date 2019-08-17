شركة المنتوجات الصحية ''ليلا'' تشرع الاثين المقبل في تداول نحو 5 ملايين سهم جديد عقب ترفيع في راس المال

Samedi 17 Août 2019



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- أعلنت بورصة الأوراق المالية بتونس ، ان شركة المنتوجات الصحية "ليلا " شتشرع بداية من حصة الاثنين 19 اوت 2019 في تداول أكثر من 5 ملايين سهم جديد تعقب عملية زيادة في راس المال.واضافت بورصة تونس في بلاغ نشرته على موقعها الالكتروني ، ان الاسهم الجديدة لشركة المنتوجات الصحية سيتم تداولها على نفس خط التداول والمواصفات الفنية للشركة في البورصة.ونجحت شركة المنتوجات الصحية في رفع راس مالها بنحو 5 ملايين دينار بعد تمرير القرار من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 26 افريل 2019 مما افضي الى رفع راس مال الشركة الى نحو 65,3 مليون دينار موزعة على اسهم بقيمة دينار واحد ( 65 مليون و 345 الف و 762 سهما) .وكانت شركة المنتوجات الصحية ، قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية لطرح الاكتتاب في 30 افريل 2019 من خلال اصدار 5 ملايين و 26 الف و 797 سهما بقيمة 10 دنانير موزعة ( قيمة اسمية بدينار واحد و 9 دنانير على شكل منحة اصدار) يتم الاكتتاب فيها نقدا.وتعمل شركة المنتوجات الصحية في مجال تسويق منتوجات للصحة العامة والنظافة وسيتداول المستثمرون في بورصة الاوراق المالية بتونس سهم الشركة عند سعر 11,800 دينار وفق بيانات الافقال لحصة الجمعة 16 اوت 2019 .